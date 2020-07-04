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Sul do Estado

Duas pessoas morrem após moto bater em poste em Cacheiro

Acidente ocorreu durante a madrugada na rodovia que liga o município a Vargem Alta. O impacto foi tão forte que o poste se quebrou e as vítimas morreram no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 15:49

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 15:49

Poste foi derrubado após colisão de moto em Cachoeiro
Poste foi derrubado após colisão de moto em Cachoeiro Crédito: Reprodução/WhatsApp
Dois homens ainda não identificados morreram após sofrerem um acidente motociclístico na madrugada deste sábado (04), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas e as vítimas nem chegaram a ser socorridas.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h na Rodovia Gumercindo Moura Nunes  estrada que liga Cachoeiro a Vargem Alta. As vítimas estavam em uma motocicleta que se chocou contra um poste. O impacto da batida foi tão forte que o poste se quebrou e as vítimas morreram no local do acidente.
Dois homens morreram em acidente após choque de moto em poste em rodovia de Cachoeiro
Dois homens morreram em acidente após choque de moto em poste em rodovia de Cachoeiro Crédito: Reprodução/WhatsApp
O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local os homens já haviam morrido. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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