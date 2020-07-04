Duas pessoas morrem após moto bater em poste em Cacheiro

Dois homens ainda não identificados morreram após sofrerem um acidente motociclístico na madrugada deste sábado (04), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas e as vítimas nem chegaram a ser socorridas.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h na Rodovia Gumercindo Moura Nunes estrada que liga Cachoeiro a Vargem Alta. As vítimas estavam em uma motocicleta que se chocou contra um poste. O impacto da batida foi tão forte que o poste se quebrou e as vítimas morreram no local do acidente.
O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local os homens já haviam morrido. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.