Idosa fica ferida em acidente entre carro e caminhão na Reta da Penha

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na Reta da Penha Crédito: Internauta

Uma colisão entre um veículo modelo Celta e um caminhão, ocorrida na tarde desta sexta-feira (03) na Av. Nossa Senhora da Penha, em Vitória, deixou uma idosa de 70 anos ferida. De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), o carro de passeio invadiu a pista e o caminhão bateu nele.

Segundo a Guarda Municipal, que esteve presente no local, a faixa central da pista, no sentido Terceira Ponte, esteve interditada e as duas faixas laterais seguiam com fluxo lento devido à interdição na faixa central. De acordo com informações da PMV, a pista já está liberada.