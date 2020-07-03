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Vitória

Idosa fica ferida em acidente entre carro e caminhão na Reta da Penha

A PMV informou também que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve vítimas em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:00

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:00

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na Reta da Penha
Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na Reta da Penha Crédito: Internauta
Uma colisão entre um veículo modelo Celta e um caminhão, ocorrida na tarde desta sexta-feira (03) na Av. Nossa Senhora da Penha, em Vitória, deixou uma idosa de 70 anos ferida.  De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), o carro de passeio invadiu a pista e o caminhão bateu nele.
Segundo a Guarda Municipal, que esteve presente no local, a faixa central da pista, no sentido Terceira Ponte, esteve interditada e as duas faixas laterais seguiam com fluxo lento devido à interdição na faixa central. De acordo com informações da PMV, a pista já está liberada. 
A PMV informou também que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve vítimas em estado grave.

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