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Norte do ES

Homem morre após ser atropelado na BR 101 em Linhares

A vítima, segundo a Eco 101, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do atropelamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:25

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:25

Homem morre após ser atropelado na BR 101 em Linhares
O atropelamento foi registrado no Km 159 da BR 101, em Linhares Crédito: Leitor
Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, na Região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (01), no Km 159.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes foram acionadas logo após o registro do atropelamento.
Além de equipes da Eco 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares, o que ainda não tinha acontecido até as 9h30 desta quinta-feira (2).
O trânsito no trecho da rodovia precisou ser interditado no sentido norte para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado à meia-noite.

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