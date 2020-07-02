Homem morre após ser atropelado na BR 101 em Linhares

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, na Região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (01), no Km 159.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes foram acionadas logo após o registro do atropelamento.
Além de equipes da Eco 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares, o que ainda não tinha acontecido até as 9h30 desta quinta-feira (2).
O trânsito no trecho da rodovia precisou ser interditado no sentido norte para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado à meia-noite.