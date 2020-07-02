Ônibus com funcionários da Suzano colide com carreta na BR 101 no ES

Um acidente interrompeu totalmente a BR 101 no quilômetro 36, em Conceição da Barra, região Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (1). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão e um ônibus bateram, deixando três passageiros feridos e o motorista em estado grave.
O ônibus envolvido transportava funcionários da Suzano, empresa de produção de papel e celulose localizada no Norte do Estado. A empresa confirmou o ocorrido por meio de nota e informou que três funcionários tiveram ferimentos leves, foram socorridos e já foram liberados. O motorista do ônibus permanece internado em São Mateus e o quadro é estável. A nota informou também que a empresa está prestando a assistência necessária aos envolvidos e respectivos familiares.
Na manhã desta quinta-feira (2), a reportagem de A Gazeta entrou em contato novamente com a empresa sobre o acidente, que respondeu que as informações sobre o acidente são as mesmas da noite passada.
Segundo a PRF, a pista ficou interrompida por cerca de uma hora e, logo depois, seguiu fluindo em sistema de pare e siga. O trânsito foi completamente liberado por volta das 20h.
A PRF informou que o motorista do ônibus foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde permanece internado. As outras vítimas tiveram ferimentos leves.