Acidente interdita trecho da BR 101 em Linhares

Um homem morreu após ser atropelado por um motociclista, por volta de 18h desta sexta-feira (3), no Km 145 da BR 101, em Linhares. A vítima veio a óbito no local e o motociclista foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A pista foi liberada às 20h19, segundo a PRF.
O acidente causou a interdição da pista central no sentido norte e o trânsito estava sendo desviado para a pista lateral. A Polícia Rodoviária Federal informou que às 20h19 a pista foi totalmente liberada.
OUTRO ACIDENTE COM MORTE NO KM 161
Pouco menos de duas horas depois, por volta de 19h20, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou à PRF sobre um segundo acidente com morte, envolvendo uma motocicleta, em Linhares, no Km 161. Uma pessoa morreu. No local também foi encontrada uma motocicleta. Segundo a Eco 101, a pessoa que morreu era condutor da moto. A PRF não passou informações sobre a dinâmica do acidente, disse apenas que a ocorrência estava em andamento.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, ambulância, viatura de inspeção e guincho da Concessionária, além da PRF, Polícia Civil e IML, atenderam a ocorrência. O tráfego seguia por desvio por volta das 21h30.