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Atenção

Acidente interdita trecho da BR 101 em Linhares

Um homem morreu após ser atropelado por um motociclista. Segundo a PRF, pista ficou interditada no sentido norte e foi liberada às 20h19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 19:46

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:46

Acidente no Km 145 da BR 1010, em Linhares
Acidente no Km 145 da BR 1010, em Linhares Crédito: Internauta
Um homem morreu após ser atropelado por um motociclista, por volta de 18h desta sexta-feira (3), no Km 145 da BR 101, em Linhares. A vítima veio a óbito no local e o motociclista foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A pista foi liberada às 20h19, segundo a PRF.
O acidente causou a interdição da pista central no sentido norte e o trânsito estava sendo desviado para a pista lateral. A Polícia Rodoviária Federal informou que às 20h19 a pista foi totalmente liberada.

OUTRO ACIDENTE COM MORTE NO KM 161

Pouco menos de duas horas depois, por volta de 19h20, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou à PRF sobre um segundo acidente com morte, envolvendo uma motocicleta, em Linhares, no Km 161. Uma pessoa morreu. No local também foi encontrada uma motocicleta.  Segundo a Eco 101, a pessoa que morreu era condutor da moto. A PRF não passou informações sobre a dinâmica do acidente, disse apenas que a ocorrência estava em andamento.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, ambulância, viatura de inspeção e guincho da Concessionária, além da PRF, Polícia Civil e IML, atenderam a ocorrência. O tráfego seguia por desvio por volta das 21h30.

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