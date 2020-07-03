Acidente interdita trecho da BR 101 em Linhares

Acidente no Km 145 da BR 1010, em Linhares Crédito: Internauta

Um homem morreu após ser atropelado por um motociclista, por volta de 18h desta sexta-feira (3), no Km 145 da BR 101, em Linhares. A vítima veio a óbito no local e o motociclista foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A pista foi liberada às 20h19, segundo a PRF.

O acidente causou a interdição da pista central no sentido norte e o trânsito estava sendo desviado para a pista lateral. A Polícia Rodoviária Federal informou que às 20h19 a pista foi totalmente liberada.

As 20:19 - Pista totalmente liberada https://t.co/aTby8Ni9Kl — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) July 4, 2020

OUTRO ACIDENTE COM MORTE NO KM 161

Pouco menos de duas horas depois, por volta de 19h20, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou à PRF sobre um segundo acidente com morte, envolvendo uma motocicleta, em Linhares, no Km 161. Uma pessoa morreu. No local também foi encontrada uma motocicleta. Segundo a Eco 101, a pessoa que morreu era condutor da moto. A PRF não passou informações sobre a dinâmica do acidente, disse apenas que a ocorrência estava em andamento.