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Vila Velha

Homem morre após incêndio de apartamento na Praia da Costa

O fogo, segundo o Corpo de Bombeiros, começou por volta das 15h30, deste sábado (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 19:23

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:23

Vila Velha - ES - Terceira Ponte e prédios na Praia da Costa ao fundo.
Incêndio aconteceu no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi encontrado morto após um incêndio em um apartamento no bairro da Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde deste sábado (04).  O imóvel está localizado no condomínio Edifício Ocean View, na rua Jofredo Novais. A identidade da vítima não foi informada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo, que começou por volta das 15h30, já havia sido dominado pelos moradores quando as equipes chegaram ao local. Durante vistoria do imóvel, os militares encontraram a vítima, em óbito no banheiro.

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Acionada, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico. Apenas, após os exames, será possível confirmar a causa da morte.
Homem morre após incêndio de apartamento na Praia da Costa
Em conversa com A Gazeta, uma moradora relatou que tudo aconteceu de forma muito rápida. "Moramos no quinto andar e, quando estava vendo televisão, fui avisada pela minha filha que estava pegando fogo no apartamento vizinho. Rapidamente, saímos correndo", relatou.
Outra moradora contou sobre o momento de apreensão vivido por ela e pelos vizinhos do apartamento. "Era muita fumaça saindo do apartamento do quinto andar. Uma fumaça preta, muito forte, e que, rapidamente, a gente conseguiu avistar da varanda", recorda.
Ainda em seu relato, ela diz que a rua do condomínio, em poucos minutos, logo ficou movimentada com a presença de moradores e curiosos. No prédio, ela diz que vizinhos ao apartamento saíram correndo pelas escadas em direção ao lado de fora do edifício. "Foi realmente tudo muito rápido. Quando vi a fumaça, logo gritei para o meu marido", explica
A moradora também destaca que, apesar dela não ter certeza do exato momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, afirma que a ação foi rápida. 

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