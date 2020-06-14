Forte fumaça em avenida de Vitória é confundida com incêndio

Uma forte fumaça foi vista no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha neste domingo (14)

A Secretaria Municipal Segurança Urbana (Semsu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para atender a ocorrência que, supostamente, seria um incêndio. Mas, chegando ao local, as equipes constataram o trabalho de dedetização, segundo informações da assessoria da Prefeitura de Vitória.