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Forte fumaça em avenida de Vitória é confundida com incêndio

Equipes da Secretaria Municipal Segurança Urbana e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, e no local constataram que era uma dedetização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 12:36

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 12:36

Uma forte fumaça foi vista no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha neste domingo (14) Crédito: Morena Sossai
Os motoristas que passaram pela Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, neste domingo (10) se depararam com uma forte fumaça na altura do cruzamento com a  Reta da Penha, chamando a atenção para a possibilidade de algum lugar pegando fogo na região. No entanto, tratava-se de uma ação de dedetização. 
A Secretaria Municipal Segurança Urbana (Semsu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para atender a ocorrência que, supostamente, seria um incêndio. Mas, chegando ao local, as equipes constataram o trabalho de dedetização, segundo informações da assessoria da Prefeitura de Vitória.
Uma forta fumaça foi vista no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha neste domingo (14)
Uma forte fumaça foi vista no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha neste domingo (14) Crédito: Morena Sossai
A Prefeitura não informou se o serviço de dedetização já acabou. O Corpo de Bombeiros foi procurado para falar do assunto, mas, até o fechamento desta matéria, não se manifestou.

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