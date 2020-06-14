Forte fumaça em avenida de Vitória é confundida com incêndio

Os motoristas que passaram pela Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, neste domingo (10) se depararam com uma forte fumaça na altura do cruzamento com a Reta da Penha, chamando a atenção para a possibilidade de algum lugar pegando fogo na região. No entanto, tratava-se de uma ação de dedetização.
A Secretaria Municipal Segurança Urbana (Semsu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para atender a ocorrência que, supostamente, seria um incêndio. Mas, chegando ao local, as equipes constataram o trabalho de dedetização, segundo informações da assessoria da Prefeitura de Vitória.
A Prefeitura não informou se o serviço de dedetização já acabou. O Corpo de Bombeiros foi procurado para falar do assunto, mas, até o fechamento desta matéria, não se manifestou.