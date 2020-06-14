Marinha alerta para mar agitado no ES nesta segunda e terça-feira

Centro de Hidrografia Marinha alertou para ondas de até 3,5 metros em auto-mar no início desta semana. Mar da capital Vitória pode apresentar ondas intensas
Redação de A Gazeta

14 jun 2020 às 09:22

Ondas podem chegar até 4 metros no Sul de Vitória
O mar de Vitória pode apresentar muitas ondulações já no começo desta semana Crédito: Vanda Lopes
O auto-mar do litoral capixaba estará agitado nos próximos dias. A previsão é da Marinha do Brasil, que emitiu alerta para ondas entre 3 e 3,5 metros de altura, começando na manhã desta segunda-feira (15) até a noite de terça-feira (16).
O mar agitado é consequência da passagem de um sistema frontal pelo Sul e Sudeste do Brasil.  O alerta vale, também, para os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e da Bahia, ao sul de Caravelas.
O órgão destaca que é importante que navegantes e pescadores se atentem às informações antes de saírem para o auto-mar.

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana vai começar com mudança nas condições do tempo em todo Estado. 
Nesta segunda-feira o sol aparece entre muitas nuvens com chance de chuvas em todas as regiões do Estado. A temperatura deve cair e o vento soprar com até moderada intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. A mínima na Capital do ES deve ser de 20 °C e a máxima não deve ultrapassar a casa dos 30 °C.

Veja Também

Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Guarapari desliga iluminação na orla para evitar aglomeração

Espírito Santo ainda não tem nenhuma cidade em risco extremo

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

