O auto-mar do litoral capixaba estará agitado nos próximos dias. A previsão é da Marinha do Brasil, que emitiu alerta para ondas entre 3 e 3,5 metros de altura, começando na manhã desta segunda-feira (15) até a noite de terça-feira (16).
O mar agitado é consequência da passagem de um sistema frontal pelo Sul e Sudeste do Brasil. O alerta vale, também, para os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e da Bahia, ao sul de Caravelas.
Marinha alerta para mar agitado no ES nesta segunda e terça-feira
O órgão destaca que é importante que navegantes e pescadores se atentem às informações antes de saírem para o auto-mar.
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana vai começar com mudança nas condições do tempo em todo Estado.