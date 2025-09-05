Trânsito

Seis novos radares começam a funcionar em Vila Velha; veja locais

Equipamentos foram instalados em pontos com fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes causados, principalmente, por excesso de velocidade

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:08

Os seis novos radares instalados em Vila Velha começarão a operar a partir da próxima quarta-feira (10). Os equipamentos foram instalados em seis pontos da cidade com fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes causados, principalmente, por excesso de velocidade. São eles:

Limite de velocidade varia

Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro: 60 km/h



Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina: 60 km/h



Rua Luciano das Neves x Rua Europa: 50 km/h



Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca: 40 km/h



Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde: 40 km/h



Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim: 40 km/h



Multas por excesso de velocidade

Se o condutor exceder a velocidade em até 20% do limite, comete infração média, acumula 4 pontos na CNH e recebe multa de R$ 130,16. Já aquele quem trafega na velocidade entre 20% a 50% acima do limite, pratica infração grave, acumula 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Se for acima de 50% do limite é infração gravíssima com suspensão da carteira e multa de R$ 880,41.

Avanço de semáforos

Além do excesso de velocidade, os radares vão detectar avanços semafóricos. O condutor que avançar o sinal vermelho comete infração gravíssima, acumula 7 pontos e multa de R$ 293,47. Já o que parar sobre a faixa de pedestres no sinal vermelho é infração média, o condutor acumula 4 pontos e multa de R$ 130,16.

"Os equipamentos funcionam como instrumentos para inibir comportamentos imprudentes e promover maior conscientização entre os motoristas. A maioria dos acidentes decorre da desobediência à sinalização, falta de atenção e excesso de velocidade. A presença dos radares contribui diretamente para reduzir esses riscos", finalizou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.

(Com informações da Prefeitura de Vila Velha)

