Saiba como estão as rodovias do ES para viajar neste carnaval

As estradas estaduais e federais estão sob fiscalização das polícias militar e rodoviária federal, com operações especiais no período; mantenha cuidado para evitar acidentes

O fluxo de veículos na BR 1101 deve crescer em todo o ES especialmente nos primeiros dias de carnaval e no retorno. (Wilson Rodrigues)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

No "feriadão de carnaval" as estradas capixabas ficam cheias de foliões querendo curtir uma praia e também aqueles que preferem seguir para um local de descanso. Seja qual for o objetivo de quem usa as rodovias para chegar ao destino, todos devem manter o mesmo foco: a atenção no trânsito.

Para conseguir diminuir os casos de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deu dicas nas redes sociais para os motoristas, são elas: verifique se há desgaste excessivo ou bolhas nos pneus, inspecione o serviço de iluminação – como setas, faróis e lanternas –, as condições dos vidros e o nível de óleo. Além disso, é necessário planejar o trajeto e verificar as condições da estrada.

Para identificar os pontos onde é necessário mais atenção nas vias, a reportagem de A Gazeta preparou um guia, com dados da PRF e Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), veja abaixo:

Rodovias federais

BR 101: Em direção ao Norte, principalmente no trecho urbano de Linhares, onde é local de alguns acidentes.

Acidentes são frequentes, segundo a PRF, na BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. (Chico Calente)

BR 101: Na altura do bairro Carapina, na Serra, onde acabam acontecendo muitos acidentes;

Na altura do bairro Carapina, na Serra, onde acabam acontecendo muitos acidentes; Rodovia Contorno: Perto da Ceasa, em Cariacica, pois é onde existe muito fluxo conjunto de pessoas, motociclistas e ciclistas;

Perto da Ceasa, em Cariacica, pois é onde existe muito fluxo conjunto de pessoas, motociclistas e ciclistas; BR 101: No km 225, em Fundão, há uma obra com sistema de Pare e Siga, por isso, é preciso de calma;

No km 225, em Fundão, há uma obra com sistema de Pare e Siga, por isso, é preciso de calma; BR-101: No km 406, em Itapemirim, também há uma obra funcionando em Pare e Siga.

Se quiser verificar ''ao vivo'' os locais das rodovias federais que podem estar com trânsito por outro motivo, como acidentes, o condutor pode acessar o site da Eco 101, responsável pela BR 101. Clique aqui.

Rodovias estaduais

Trechos em obras:

Viaduto da Darly Santos com Rodovia do Sol: Para quem segue em direção a Guarapari para curtir as praias da cidade saúde ou vem aproveitar as belezas de Vitória precisa ficar atento. O viaduto no entroncamento da Darly Santos com a Rodovia do Sol, próximo ao Boulevard Shopping, em Vila Velha, está interditado desde terça-feira (25). Com os bloqueios, os motoristas precisam utilizar de outras vias para conseguir chegar ao destino. Veja no mapa abaixo:

Viaduto da Darly Santos com Rodovia do Sol será interditado em Vila Velha a partir de terça-feira (25). (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo )

ES 080 – Entrada da ES 446 (Colatina) a entrada da ES 261 (Santa Teresa);

ES 164 – Entrada da ES 260 (Itaguaçu) a entrada ES 164 (Itarana);

ES 164 – Fontenele a Baixo Guandu;

ES 248 – Povoação a Linhares;

ES 261 – Entrada da ES 164 (Itarana) a entrada da ES 080 (Santa Teresa);

ES 320 – Barra de São Francisco a São José do Mantenópolis;

ES 355 – Entrada da ES 261 (Caldeirão) a Santa Maria de Jetibá;

ES 357 – Agrovila a Itaçu;

ES-357 – Terminal de Cargas a Colatina;

ES 358 – Guaxe Lote 01, Vila Valério a Comendador Rafael;

ES 358 – Guaxe Lote 02, Comendador Rafael a Guaxe;

ES 358 – Ponte do Lambari, Vila Valério;

ES 080 – De Barra de São Francisco a Água Doce do Norte, com obras em alguns pontos.

Em alguns pontos é necessário mais atenção não pela presença de obras, mas sim por curvas acentuadas e ausência de acostamentos. Segundo o DER-ES, nas rodovias na microrregião Norte são elas:

ES 248 – Colatina a Linhares

ES 245 – Linhares a São Jorge de Tiradentes

ES 164 – Itaimbé a Itaguaçu

ES 341 – Entrada da ES 080 (Ângelo Frechiani) – Pancas

