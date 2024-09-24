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Mobilidade

Duplicação, reparos e contornos: as rodovias do ES que podem receber obras

Recursos de mais de R$ 908 mihões do BIRD podem chegar aos cofres capixabas no próximo ano para intervenções em mais de 400 km de estradas estaduais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 set 2024 às 18:02

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 18:02

Rodovia do Sol
Rodovia do Sol é uma das vias no pacote de obras estaduais Crédito: Heitor Righetti/Secom
O empréstimo internacional solicitado pelo Espírito Santo para obras em estradas pode render novas vias e duplicação de rodovias estaduais nos próximos anos. Na quinta-feira (11), a Assembleia Legislativa (Ales) aprovou o Projeto de Lei 509/2024, enviado pelo governo do Estado à Casa de Leis para liberação do pedido de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
A expectativa é de que o montante de US$ 162,4 milhões (o equivalente à cerca de R$ 908,6 milhões) seja disponibilizado a partir do primeiro semestre de 2025 para melhoria na infraestrutura viária capixaba, com obras de sinalização, drenagem, limpeza e iluminação, sob responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Antes disso, porém, a medida deve passar por aprovação do Senado Federal para que os recursos cheguem aos cofres do Estado.
Segundo o projeto do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Inclusivo, Seguro e Resiliente do Espírito Santo (Proativa-ES), os valores podem ser utilizados em três lotes de rodovias geridas pelo DER-ES, além de um grupo de estradas que pode contar com recursos de parcerias público-privadas (PPP). O projeto prevê intervenções em cerca de 426 quilômetros de rodovias.

Onde serão as obras?

O primeiro lote cobre cerca de 92 quilômetros e contempla “obras de recuperação funcional”, voltadas para melhorias em sinalização, iluminação, drenagem e limpeza em trechos da ES 080, ES 261 e ES 264, vias que ligam a Grande Vitória a cidades das regiões Serrana e dos Imigrantes.
Primeiro lote tem obras em 92 km de rodovias estaduais
Primeiro lote tem obras em 92 km de rodovias estaduais Crédito: Governo do Espírito Santo
Já no segundo lote, apontado para 95 quilômetros de estradas, as obras são esperadas em trechos da ES 185 e da ES 190, rodovias na Região do Caparaó capixaba, passando por cidades como Dores do Rio PretoIbitirama e Iúna, melhorando os acessos para a BR 262 com sentido a Minas Gerais e demais regiões do Espírito Santo.
Lote dois contempla obras na região do Caparaó Capixaba
Segundo lote contempla obras na região do Caparaó Capixaba Crédito: Governo do Espírito Santo
Por sua vez, o terceiro lote deve contar com 59 quilômetros de obras no litoral capixaba, em trechos da ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, e da ES 375, próximo à Piúma.
Terceiro lote do projeto prevê obras em rodovias do litoral
Terceiro lote do projeto prevê obras em rodovias do litoral Crédito: Governo do Espírito Santo

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Álvaro Duboc, secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, explicou à reportagem de A Gazeta que, além dos lotes de recuperação funcional, 180 quilômetros de vias podem ser contempladas com recursos de parcerias público-privadas, onde há expectativa de duplicação das rodovias para um melhor fluxo do tráfego na Região Sul do Estado
Com a iniciativa das PPP, é esperado que seja garantida a conservação contínua das rodovias com contratos de até 25 anos, que não têm previsão de inclusão de praças de pedágio aos motoristas e motociclistas.

Quais vias podem ser contempladas com PPP?

Segundo o projeto do governo do Estado, nove rodovias estaduais podem ser contempladas no âmbito das parcerias público-privadas, são elas: ES 375, ES 487, ES 164, ES 166, ES 482, ES 488, ES 489, ES 490 e ES 496

Construção de contornos rodoviários

Mapa contornos
Projeto prevê contrução de pelo menos quatro contornos rodoviários Crédito: Governo do Espírito Santo
Além disso, o projeto também prevê a construção de pelo menos quatro contornos rodoviários para desafogar o trânsito na entrada de cidades como Santa Maria de JetibáSanta TeresaSanta Leopoldina e Domingos Martins.
Os projetos de Santa Teresa e Santa Leopoldina, segundo Duboc, já estão adiantados e dependem apenas da chegada dos recursos para que o planejamento para as obras seja iniciado de forma efetiva.
A expectativa é de que, em Santa Teresa, o contorno seja uma ligação entre a ES 261 e a ES 368, passando às margens do bairro Vila Nova. Já em Santa Leopoldina, a via deve ter uma entrada na ES 080, cruzar a ES 264 e voltar a se conectar com a mesma rodovia no sentido do Parque do Vale da Lua após contornar a cidade.
Já em relação aos projetos de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, os trechos ainda precisam de mais estudos viários. Entretanto o esboço mostra que, em Santa Maria, o contorno deve ter um acesso próximo ao entroncamento da ES 264 com a ES 368, se conectando com a ES 355, que vai em direção a Santa Teresa e Itarana. Na região de Domingos Martins, o contorno deve se conectar da BR 262 até a ES 465, sendo uma nova opção de rota para desafogar o alto fluxo de veículos na região turística.

Pagamento do empréstimo

Após a chegada dos valores, se aprovada a operação pelo Senado, o Espírito Santo vai ter uma carência estimada de três a cinco anos para início do pagamento, que deve ter uma taxa de juros em torno de 6% ao ano (a.a.).
“As operações de crédito e cooperação com organismos internacionais são processos técnicos e criteriosos. [...] O Espírito Santo tem nota A em Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios desde 2012 e possui uma gestão reconhecida nacionalmente, o que pode nos garantir uma baixa taxa de juros”, explicou Álvaro.
Segundo o secretário, a parceria com o BIRD garante ao Estado não somente recursos financeiros, mas também tecnologia e metodologias inovadoras para a gestão do crédito.
"Essa parceria traz um valor agregado significativo, ajudando o Espírito Santo a aumentar sua capacidade de investimento e melhorar a segurança nas rodovias estaduais, além de promover a modernização da infraestrutura"
Álvaro Duboc - Secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo

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