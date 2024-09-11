Que fim levou antena da Vivo camuflada de coqueiro em Pedra Azul ?

Estrutura que transmite sinal 5G foi instalado em região de cartão-postal capixaba Crédito: Gabriel Lordêllo

Mais de um ano depois de uma grande polêmica envolvendo uma antena 5G da Vivo camuflada de coqueiro no Parque Pedra Azul, em Domingos Martins , nada mudou. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) disse que a estrutura continua no mesmo local, que a operadora não apresentou soluções para a situação e, por isso, a empresa será novamente notificada.

Desde o ano passado, o Iema informou que foram realizadas reuniões com a Vivo, e a empresa teria se comprometido a apresentar alternativas de locais mais apropriados para a instalação da antena — o que até agora não aconteceu.

Um dos pontos mais discutidos quando a foto da curiosa antena viralizou era a poluição visual causada por ela em meio ao cartão-postal capixaba. Em agosto do ano passado, o Iema notificou a Vivo e destacou que a estrutura gerava grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza.

Agora com essa segunda notificação, a Vivo foi novamente procurada pela reportagem e informou que está com equipamentos ativos na espaço para oferecer cobertura na região. “Sobre as possíveis adequações, a empresa detentora da referida infraestrutura de suporte já está em contato com os órgãos competentes”. O nome da terceirizada, no entanto, não foi informado.

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