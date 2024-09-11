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Em Domingos Martins

Que fim levou antena da Vivo camuflada de coqueiro em Pedra Azul?

Estrutura transmite sinal 5G, mas local de instalação "configura poluição visual e gera prejuízo para o cenário moldado pela natureza", segundo o Iema
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 set 2024 às 18:04

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 18:04

Vivo é notificado novamente por não retirar a torre de transmissão 5G, em Pedra Azul, e nem apresentar um novo plano.
Estrutura que transmite sinal 5G foi instalado em região de cartão-postal capixaba Crédito: Gabriel Lordêllo
Mais de um ano depois de uma grande polêmica envolvendo uma antena 5G da Vivo camuflada de coqueiro no Parque Pedra Azul, em Domingos Martins, nada mudou. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) disse que a estrutura continua no mesmo local, que a operadora não apresentou soluções para a situação e, por isso, a empresa será novamente notificada.
Desde o ano passado, o Iema informou que foram realizadas reuniões com a Vivo, e a empresa teria se comprometido a apresentar alternativas de locais mais apropriados para a instalação da antena — o que até agora não aconteceu. 
Um dos pontos mais discutidos quando a foto da curiosa antena viralizou era a poluição visual causada por ela em meio ao cartão-postal capixaba. Em agosto do ano passado, o Iema notificou a Vivo e destacou que a estrutura gerava grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza.
À época, segundo apurou o jornalista Vinicius Zagoto, de A Gazeta, a Prefeitura de Domingos Martins também se manifestou pela mudança, mas reconheceu que a retirada não seria tão simples e esbarraria na demanda da população por melhoria do sinal de internet na região. Em um encontro entre as partes envolvidas — ainda no ano passado — foram apresentados estudos de uma equipe técnica que demonstraram que o local onde a antena já está é o mais apropriado para a conexão funcionar com qualidade.
Agora com essa segunda notificação, a Vivo foi novamente procurada pela reportagem e informou que está com equipamentos ativos na espaço para oferecer cobertura na região. “Sobre as possíveis adequações, a empresa detentora da referida infraestrutura de suporte já está em contato com os órgãos competentes”. O nome da terceirizada, no entanto, não foi informado.
Que fim levou antena da Vivo camuflada de coqueiro em Pedra Azul ?
Desta vez, a prefeitura não comentou sobre o assunto, apenas reforçou que "o caso segue sob responsabilidade do Iema".

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