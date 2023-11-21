O pé humano encontrado preso a um vagão de trem dentro do Parque Industrial da Vale, na Serra, na tarde do dia 3 de outubro, despertou a curiosidade: como o membro foi parar lá e de quem era? Exames da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) acabaram com as dúvidas ao apontar que a parte do corpo é de um homem de 45 anos, que foi vítima de homicídio no município de Antônio Dias, localizado em solo mineiro.
A suspeita de uma possível ligação com um assassinato no estado vizinho ao território capixaba se iniciou depois da equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo fez contato com a polícia mineira, que informou sobre um assassinato em investigação de uma pessoa que teria sido jogada na linha de trem.
Na época, foi informado que possivelmente o crime teria sido em no município de Coronel Fabriciano, mas investigações apontaram ser, na verdade, em Antônio Dias.
Conforme PCMG, o assassinato aconteceu no dia 30 de setembro - quatro dias antes do membro ser encontrado no Espírito Santo. Os laudos da corporação informaram que o homem foi jogado no trilho do trem após ser morto e acabou esquartejado quando a locomotiva passou pelo trilho no local onde ele havia sido abandonado.
De quem era pé encontrado em vagão na Serra? Exame aponta ligação com crime
A motivação do crime e como ele ocorreu ainda não foram descobertas, mas a corporação mineira informou ter instaurado um inquérito para apurar a ocorrência.
Em fotos que circularam pelas redes sociais quando o pé foi descoberto é possível ver o carro da DEHPP e da Polícia Civil (PC) dentro da empresa de mineração. A PC capixaba informou que a parte humana foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e "o exame confirmou se tratar de um pé humano com lesão sugestiva de amputação traumática".