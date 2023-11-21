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De Minas ao ES

De quem era pé encontrado em vagão na Serra? Exame aponta ligação com crime

No dia 3 de outubro, o membro humano foi encontrado preso à composição na área de uma mineradora; após uma investigação conjunta, identificou-se de quem era o pé
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 nov 2023 às 18:39

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 18:39

Pé humano encontrado preso a vagão de trem dentro da Vale, na Serra, é de homem de 45 anos morto em Minas Gerais
Na época, viaturas da Polícia Civil foram acionadas para ocorrência dentro da Vale Crédito: Divulgação | Leitor A Gazeta
O pé humano encontrado preso a um vagão de trem dentro do Parque Industrial da Vale, na Serra, na tarde do dia 3 de outubro, despertou a curiosidade: como o membro foi parar lá e de quem era? Exames da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) acabaram com as dúvidas ao apontar que a parte do corpo é de um homem de 45 anos, que foi vítima de homicídio no município de Antônio Dias, localizado em solo mineiro.
A suspeita de uma possível ligação com um assassinato no estado vizinho ao território capixaba se iniciou depois da equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo fez contato com a polícia mineira, que informou sobre um assassinato em investigação de uma pessoa que teria sido jogada na linha de trem.
Na época, foi informado que possivelmente o crime teria sido em no município de Coronel Fabriciano, mas investigações apontaram ser, na verdade, em Antônio Dias.
Conforme PCMG, o assassinato aconteceu no dia 30 de setembro - quatro dias antes do membro ser encontrado no Espírito Santo.  Os laudos da corporação informaram que o homem foi jogado no trilho do trem após ser morto e acabou esquartejado quando a locomotiva passou pelo trilho no local onde ele havia sido abandonado.  
De quem era pé encontrado em vagão na Serra? Exame aponta ligação com crime
A motivação do crime e como ele ocorreu ainda não foram descobertas, mas a corporação mineira informou ter instaurado um inquérito para apurar a ocorrência. 
Em fotos que circularam pelas redes sociais quando o pé foi descoberto é possível ver o carro da DEHPP e da Polícia Civil (PC) dentro da empresa de mineração. A PC capixaba informou que a parte humana foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e "o exame confirmou se tratar de um pé humano com lesão sugestiva de amputação traumática".

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