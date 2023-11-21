Na época, viaturas da Polícia Civil foram acionadas para ocorrência dentro da Vale Crédito: Divulgação | Leitor A Gazeta

A suspeita de uma possível ligação com um assassinato no estado vizinho ao território capixaba se iniciou depois da equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo fez contato com a polícia mineira, que informou sobre um assassinato em investigação de uma pessoa que teria sido jogada na linha de trem.

Na época, foi informado que possivelmente o crime teria sido em no município de Coronel Fabriciano, mas investigações apontaram ser, na verdade, em Antônio Dias.

Conforme PCMG, o assassinato aconteceu no dia 30 de setembro - quatro dias antes do membro ser encontrado no Espírito Santo. Os laudos da corporação informaram que o homem foi jogado no trilho do trem após ser morto e acabou esquartejado quando a locomotiva passou pelo trilho no local onde ele havia sido abandonado.

Your browser does not support the audio element. De quem era pé encontrado em vagão na Serra? Exame aponta ligação com crime

A motivação do crime e como ele ocorreu ainda não foram descobertas, mas a corporação mineira informou ter instaurado um inquérito para apurar a ocorrência.