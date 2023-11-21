Imagens de drone ajudaram a encontrar corpo de dentista desaparecido no ES

O corpo de Edgleyson Abraão da Silva, o dentista de 29 anos que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18), foi encontrado após a ajuda de um drone. A confirmação foi feita pelo tio da vítima, Altamiro do Carmo, que reconheceu o corpo do sobrinho, à reportagem da TV Gazeta. A vítima foi encontrada em uma área de restinga localizada em Meleiras, já em Conceição da Barra, cidade vizinha, na tarde de segunda-feira (20).
"Ontem [segunda-feira] nós saímos cedo para procurar por ele, fomos até Barra Nova [em São Mateus] e voltamos. Chegou aqui [onde o corpo do dentista foi encontrado], um rapaz passou um drone e conseguiu achar o corpo dele", disse Altamiro em entrevista à TV Gazeta.
Edgleyson foi visto pela última vez acompanhado de algumas pessoas em um bar localizado em Guriri. As imagens de videomonitoramento da região já foram entregues para a Polícia Civil, mas não foram divulgadas. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e até o momento nenhum suspeito foi detido.