Dentista desaparece e carro é encontrado incendiado no Norte do ES

Veículo do dentista Edgleyson Abrão da Silva foi encontrado na região das Meleiras, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dentista de 29 anos está desaparecido desde a madrugada de sábado (18), em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo relato de familiares de Edgleyson Abrão da Silva, o carro que seria dele foi encontrado carbonizado na localidade de Meleiras, em Conceição da Barra, no domingo (19).

Edgleyson tinha um Fiat Siena Prata. O automóvel localizado queimado é do mesmo modelo, mas sem pertences dele dentro. O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e deve passar por perícia.

A família do dentista está realizando buscas e espera, angustiada, encontrar Edgleyson para acabar com a dor causada pela falta de informações e por denúncias falsas. Seguem muitas dúvidas e poucas respostas, segundo os familiares dele.

Corpo encontrado

O corpo de Edgleyson foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira (20) na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de segunda-feira (20), Edgleyson Abraão da Silva, de 29 anos, apresentava marcas de agressão e de tiro no corpo, segundo a família dele. O corpo do dentista estava em estado de decomposição, mas foi identificado por familiares.

A reportagem de A Gazeta apurou com pessoas da família que Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido. O corpo do dentista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória por conta das condições físicas. O pai dele foi para a Capital, na manhã desta terça-feira (21), para realizar exame de DNA – necessário para a identificação oficial da vítima e para liberação do corpo.

A Polícia Civil informou as equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus realizaram georreferenciamento no local onde foram encontrados o corpo, o carro e outras evidências, constatando que se trata da localidade de Meleiras, zona rural de Conceição da Barra.

Família realizando buscas por dentista em área rural de São Mateus Crédito: Isaac Ribeiro

O que dizem PM e PC

A Polícia Militar disse, em nota, ter sido acionada na manhã de domingo por um solicitante que compareceu ao Destacamento de PM (DPM) de Guriri, informando que havia um veículo incendiado em um matagal na Avenida Oceano Atlântico. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato, o carro foi recolhido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran|ES. O veículo será periciado pela Polícia Civil.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que as investigações sobre o caso estão em andamento, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. A PC destacou que detalhes não serão divulgados para preservar o trabalho da corporação.

A corporação destacou que informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser compartilhadas de maneira confidencial através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos relacionados a atividades criminosas. Segundo familiares, um parente está na delegacia para fazer a denúncia.

*Com informações de Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte