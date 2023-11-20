Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Guriri

Corpo de dentista desaparecido é encontrado em área de restinga do Norte do ES

Edgleyson estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18); o carro dele foi encontrado carbonizado em um matagal no último domingo (19)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 nov 2023 às 17:39

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 17:39

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em São Mateus
Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em Conceição da Barra, na manhã de domingo (19) Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O corpo de Edgleyson Abraão da Silva, o dentista de 29 anos que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18), na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20) em uma área de restinga localizada no balneário da cidade. A informação foi confirmada por Altamiro do Carmo, que é tio da vítima para a repórter Ariele Rui, da TV Gazeta
Segundo a família, Edgleyson foi visto pela última vez em um bar em Guriri, onde estava acompanhado de algumas pessoas. O corpo do dentista foi encontrado a cerca de cinco quilômetros do local.
Na manhã de domingo (19), um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município. Não havia pertences de Edgleyson dentro do veículo. O carro foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran ES) e passará por perícia da Polícia Civil. 
A reportagem de A Gazeta apurou com pessoas da família que Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido. O corpo do dentista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória por conta das condições físicas. O pai dele foi para a Capital, na manhã desta terça-feira (21), para realizar exame de DNA – necessário para a identificação oficial da vítima e para liberação do corpo.
A Polícia Civil informou as equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus realizaram georreferenciamento no local onde foram encontrados o corpo, o carro e outras evidências, constatando que se trata da localidade de Meleiras, zona rural de Conceição da Barra.
As investigações sobre o caso estão em andamento, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. A PC destacou que detalhes não serão divulgados para preservar o trabalho da corporação.

Correção

21/11/2023 - 12:12
A primeira versão desta matéria informava, com base na Polícia Civil, dizia que o carro do dentista havia sido encontrado em São Mateus, mas a corporação corrigiu que a localização é Conceição da Barra, município vizinho. O texto e o título foram corrigidos.

Veja Também

Dentista desaparece e carro é encontrado incendiado em São Mateus

Imagens de drone mostram incêndio em fábrica de MDF em Pinheiros

Criança e adolescente morrem após se afogarem em lagoas no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Mateus ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados