Corpo de dentista desaparecido é encontrado em área de restinga do Norte do ES

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em Conceição da Barra, na manhã de domingo (19) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

TV Gazeta. O corpo de Edgleyson Abraão da Silva, o dentista de 29 anos que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (18), na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20) em uma área de restinga localizada no balneário da cidade. A informação foi confirmada por Altamiro do Carmo, que é tio da vítima para a repórter Ariele Rui, da

Segundo a família, Edgleyson foi visto pela última vez em um bar em Guriri, onde estava acompanhado de algumas pessoas. O corpo do dentista foi encontrado a cerca de cinco quilômetros do local.

Na manhã de domingo (19), um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município. Não havia pertences de Edgleyson dentro do veículo. O carro foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran ES) e passará por perícia da Polícia Civil.

A reportagem de A Gazeta apurou com pessoas da família que Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido. O corpo do dentista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória por conta das condições físicas. O pai dele foi para a Capital, na manhã desta terça-feira (21), para realizar exame de DNA – necessário para a identificação oficial da vítima e para liberação do corpo.

A Polícia Civil informou as equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus realizaram georreferenciamento no local onde foram encontrados o corpo, o carro e outras evidências, constatando que se trata da localidade de Meleiras, zona rural de Conceição da Barra.

As investigações sobre o caso estão em andamento, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. A PC destacou que detalhes não serão divulgados para preservar o trabalho da corporação.