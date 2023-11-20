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Norte do ES

Imagens de drone mostram incêndio em fábrica de MDF em Pinheiros

Fogo está restrito aos silos de biomassa, onde os bombeiros estão focados em realizar o resfriamento; não há previsão para o encerramento dos trabalhos dos militares
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 nov 2023 às 16:26

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 16:26

incêndio que atingiu a área da empresa Placas do Brasil, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19), chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região. Imagens de drone capturadas pelo leitor de A Gazeta Judisson Dias mostram helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) atuando no combate às chamas enquanto a fumaça se espalhava pelo entorno da empresa. 
Segundo Corpo de Bombeiros Militar, o fogo atingiu principalmente as ilhas de biomassa no pátio e os silos de biomassa e cavaco de processo. Apesar disso, a corporação informou que as chamas não chegaram às demais instalações industriais.
Cerca de 100 pessoas, incluindo militares do Corpo de Bombeiros, em conjunto com a equipe de brigadistas da empresa, juntamente com o apoio de carros-pipa, trabalham no combate ao fogo desde domingo (19). Estima-se que mais de um milhão de litros de água já foram usados na ocorrência. 
Segundo a empresa, 50 pessoas trabalhavam na fábrica quando o fogo começou, mas ninguém ficou ferido. Os danos ainda serão calculados, mas são considerados "relativamente pequenos", conforme afirmou o sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil, Luis Soares Cordeiro, ao colunista Abdo Filho. 
A empresa acredita que as chamas podem ter sido iniciadas após uma queimada em uma Área de Preservação Permanente (APP) no entorno da fábrica. No entanto, a causa do fogo ainda será investigada pelo Corpo de Bombeiros.
Na tarde desta segunda-feira (20), a corporação informou por meio de uma rede social que o fogo está restrito aos silos de biomassa, onde os bombeiros estão focados em realizar o resfriamento. Já no pátio de armazenamento de madeira, as equipes estão realizando o rescaldo. Por enquanto, não há previsão para o encerramento do incêndio.

LEIA MAIS SOBRE O INCÊNDIO NA FÁBRICA DA PLACAS DO BRASIL

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