Imagens de drone mostram incêndio em fábrica de MDF em Pinheiros

A Gazeta Judisson Dias mostram helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) atuando no combate às chamas enquanto a fumaça se espalhava pelo entorno da empresa. incêndio que atingiu a área da empresa Placas do Brasil , em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19), chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região. Imagens de drone capturadas pelo leitor deJudisson Dias mostram helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) atuando no combate às chamas enquanto a fumaça se espalhava pelo entorno da empresa.

Segundo Corpo de Bombeiros Militar, o fogo atingiu principalmente as ilhas de biomassa no pátio e os silos de biomassa e cavaco de processo. Apesar disso, a corporação informou que as chamas não chegaram às demais instalações industriais.

Cerca de 100 pessoas, incluindo militares do Corpo de Bombeiros, em conjunto com a equipe de brigadistas da empresa, juntamente com o apoio de carros-pipa, trabalham no combate ao fogo desde domingo (19). Estima-se que mais de um milhão de litros de água já foram usados na ocorrência.

Segundo a empresa, 50 pessoas trabalhavam na fábrica quando o fogo começou, mas ninguém ficou ferido. Os danos ainda serão calculados, mas são considerados "relativamente pequenos" , conforme afirmou o sócio, fundador e presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil, Luis Soares Cordeiro, ao colunista Abdo Filho.

A empresa acredita que as chamas podem ter sido iniciadas após uma queimada em uma Área de Preservação Permanente (APP) no entorno da fábrica. No entanto, a causa do fogo ainda será investigada pelo Corpo de Bombeiros.