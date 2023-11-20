Incêndio em fábrica de MDF não tem previsão para acabar, afirma Bombeiros

Ainda não há previsão para o encerramento do incêndio que atingiu a área da empresa Placas do Brasil, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). A afirmação foi feita por meio de uma rede social do Corpo de Bombeiros Militar na tarde desta segunda-feira (20).
Em nota, a empresa informou que as chamas podem ter sido iniciadas após uma queimada em uma Área de Preservação Permanente (APP) no entorno. No entanto, a causa do fogo ainda será investigada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a empresa, o vento pode ter levado as chamas até a área da fábrica, onde há o pátio e também os silos, que fazem o armazenamento de matéria-prima. As demais instalações industriais e do setor administrativo foram preservadas.
De acordo com a corporação, o fogo está restrito aos silos de biomassa, onde os militares estão focados em realizar o resfriamento. Já no pátio de armazenamento de madeira, as equipes estão realizando o trabalho de rescaldo.