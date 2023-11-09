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Caso marcante

O que aconteceu com detento que fugiu e deixou bilhete em inglês em presídio no ES

Osvaldo Marinho Barreto fugiu no dia 2 de novembro de 2017, pela porta da frente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV II), onde cumpria pena por falsificação de documento público
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 nov 2023 às 18:39

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 18:39

Que fim levou as buscas pelo fugitivo que deixou bilhete em inglês
Antes de fugir pela porta da frente, Osvaldo escreveu um bilhete em inglês Crédito: Montagem | Reprodução | A Gazeta
Quase seis anos após fugir pela porta da frente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), Osvaldo Marinho Barreto foi recapturado pela Polícia Civil do Estado do Pará, no dia 27 de setembro deste ano. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que ainda afirmou que, em razão de decisão judicial extinguindo a punibilidade do crime cometido por Osvaldo, ele foi liberado. 
Osvaldo conseguiu fugir em 2 de novembro de 2017 uniformizado como se fosse um agente penitenciário. Ele ainda deixou um recado, em inglês, para os colegas. No texto, escrito em um quadro localizado na biblioteca, o homem pedia desculpas por fugir e dizia orar pelos detentos, além disso, destacou que os colegas se tornaram família dele.
Homem está foragido há dois anos
Osvaldo Marinho Barreto fugiu no dia 2 de novembro de 2017 da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III) Crédito: Divulgação
Osvaldo deu entrada no sistema prisional do Espírito Santo em 11 de março de 2016, por falsificação de documento público. Por conta da fuga, a Sejus instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos, o que resultou na aplicação da penalidade de suspensão de 10 dias em desfavor de um servidor que teria auxiliado na fuga.
O que aconteceu com detento que fugiu e deixou bilhete em inglês em presídio no ES

O que é Extinção de Punibilidade?

De acordo com Ketheny Zietlow, advogada criminalista, a extinção da punibilidade é a perda do direito que o Estado tem de punir o agente pelo suposto crime praticado. O art. 107, do Código Penal dispõe sobre a maioria das situações que possibilitam essa extinção, sendo algumas delas: a morte do agente; concessão de anistia, graça ou indulto; pela prescrição, decadência ou perempção. A extinção pela prescrição é uma das mais comuns, que é quando o estado não consegue, dentro do prazo estipulado por lei, de acordo com crime praticado, julgar e condenar o réu.

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