O que aconteceu com detento que fugiu e deixou bilhete em inglês em presídio no ES

De acordo com Ketheny Zietlow, advogada criminalista, a extinção da punibilidade é a perda do direito que o Estado tem de punir o agente pelo suposto crime praticado. O art. 107, do Código Penal dispõe sobre a maioria das situações que possibilitam essa extinção, sendo algumas delas: a morte do agente; concessão de anistia, graça ou indulto; pela prescrição, decadência ou perempção. A extinção pela prescrição é uma das mais comuns, que é quando o estado não consegue, dentro do prazo estipulado por lei, de acordo com crime praticado, julgar e condenar o réu.