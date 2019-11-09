Fugitivo do ES que deixou bilhete em inglês ainda não foi localizado

Homem está foragido há dois anos Crédito: Divulgação

Foragido desde novembro de 2017, Osvaldo Marinho Barreto , ainda não foi localizado. O detento conseguiu de forma misteriosa sair pela porta da frente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), onde cumpria pena, uniformizado como se fosse um agente penitenciário.

Na ocasião Osvaldo deixou um recado para os colegas da penitenciária. O texto feito em inglês foi deixado em um quadro, localizado na biblioteca. Isso aconteceu no dia 2 de novembro.

Na época, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) chegou a informar que o caso seria apurado pela corregedoria. Um ano depois, em 2018, a investigação do caso ainda não tinha sido concluída. Em seguida a procuradoria da Sejus afirmou que o procedimento administrativo estava avaliando a conduta de um servidor que teria participação na fuga de Osvaldo e que estaria em fase final de conclusão.

Mais um ano se passou e nesta sexta-feira (8), a Secretaria nos informou, por nota, que dois anos depois da fuga Osvaldo continua foragido e que o processo do agente que teria auxiliado na fuga está em análise. A secretaria da Justiça (Sejus) informa que Osvaldo Marinho Barreto permanece foragido. O processo administrativo instaurado para apurar o fato segue em tramitação, estando em última instância administrativa para análise de recurso interposto."

O RECADO

Preso foge e deixa recado em inglês Crédito: Reprodução

Quando fugiu Osvaldo deixou um recado que foi endereçado aos colegas presidiários. Nele o preso pede desculpas por fugir e diz orar pelos colegas, além disso destaca que os outros detentos se tornaram a família dele. Confira a tradução: