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Um ano depois

Que fim levou o preso que fugiu e deixou bilhete em inglês para colegas?

Osvaldo Barreto nunca mais foi encontrado pela polícia. Um ano depois, Sejus ainda não concluiu o processo que investiga a participação de um agente na fuga

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 13:48
Recado em inglês que teria sido deixado por preso antes de fugir, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Sinto muito por ter que fazer isso. É a maneira que encontrei. Desejo a vocês o melhor nesta vida". Há um ano, Osvaldo Marinho Barreto, 49 anos, deixou este recado - escrito em inglês -, na biblioteca da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), em Xuri, e fugiu. De uniforme de agente, ele saiu pela porta da frente da penitenciária e nunca mais foi visto.
Osvaldo Marinho Barreto fugiu da prisão no dia 02/11/2017 Crédito: Divulgação / SESP
O episódio aconteceu no dia 02 de novembro de 2017 e, na época, a Secretaria de Justiça (Sejus) informou que o caso seria apurado pela corregedoria. Só que, um ano depois, a investigação do caso ainda não foi concluída.
Procurada pela reportagem, a Sejus afirmou que o procedimento administrativo para avaliar a conduta de um servidor, que teria participação na fuga de Osvaldo, está em fase final de conclusão.
"Osvaldo Marinho Barreto continua foragido. O Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado pela Corregedoria para apurar a conduta de um servidor, está em fase final de conclusão", diz a nota enviada pela Sejus.
O BILHETE
O recado de Osvaldo foi endereçado aos colegas presidiários. Nele, o preso pede desculpas por fugir e promete orar pelos colegas. Na época, a imagem da mensagem escrita no quadro da biblioteca do presídio circulou em grupos de policiais no Whatsapp. Nas trocas de mensagens, um militar chega a dizer que um agente acostumado a deixar roupa na biblioteca, deixou uma farda completa no local, que foi usada por Osvaldo para fugir.
Oi amigos, me desculpem, eu tenho que fazer isso. Este é o caminho. Eu desejo tudo de bom na vida de vocês. Nunca vou esquecer vocês. Vocês fazem parte da minha família agora. Vocês vão continuar em minhas orações todos os dias. Com amor, Osvaldo.
Mensagem que detento deixou antes de fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha III

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