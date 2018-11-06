Que fim levou o preso que fugiu e deixou bilhete em inglês para colegas?

Recado em inglês que teria sido deixado por preso antes de fugir, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Sinto muito por ter que fazer isso. É a maneira que encontrei. Desejo a vocês o melhor nesta vida". Há um ano, Osvaldo Marinho Barreto , 49 anos, deixou este recado - escrito em inglês -, na biblioteca da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), em Xuri, e fugiu. De uniforme de agente, ele saiu pela porta da frente da penitenciária e nunca mais foi visto.

Osvaldo Marinho Barreto fugiu da prisão no dia 02/11/2017 Crédito: Divulgação / SESP

O episódio aconteceu no dia 02 de novembro de 2017 e, na época, a Secretaria de Justiça (Sejus) informou que o caso seria apurado pela corregedoria. Só que, um ano depois, a investigação do caso ainda não foi concluída.

Procurada pela reportagem, a Sejus afirmou que o procedimento administrativo para avaliar a conduta de um servidor, que teria participação na fuga de Osvaldo, está em fase final de conclusão.

"Osvaldo Marinho Barreto continua foragido. O Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado pela Corregedoria para apurar a conduta de um servidor, está em fase final de conclusão", diz a nota enviada pela Sejus.

O BILHETE

O recado de Osvaldo foi endereçado aos colegas presidiários. Nele, o preso pede desculpas por fugir e promete orar pelos colegas. Na época, a imagem da mensagem escrita no quadro da biblioteca do presídio circulou em grupos de policiais no Whatsapp. Nas trocas de mensagens, um militar chega a dizer que um agente acostumado a deixar roupa na biblioteca, deixou uma farda completa no local, que foi usada por Osvaldo para fugir.