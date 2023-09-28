Que fim levou irmão que matou irmã em briga por herança em Guarapari

Fernanda Pereira, morta em briga de família em Guarapari Crédito: Montagem | Arquivo da família | A Gazeta

Foragido

Polícia Civil informou que o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público . O suspeito do crime é considerado foragido e está com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. De acordo com o advogado e amigo da família, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari chegou a realizar diligências em Vila Velha, pois havia a suspeita que Davison estivesse no município, mas até a publicação desta reportagem ele seguia foragido.

Imagens de Davison Barros Pereira, que é procurado pelo assassinato da própria irmã Crédito: Montagem | Arquivo da família

Ajude a polícia Qualquer pessoa que tiver informação sobre o paradeiro do suspeito de matar Fernanda pode denunciar pelo Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. Se preferir, a denúncia pode ser feita pela internet, no site disquedenuncia181.es.gov.br

O Ministério Público, por meio da Promotoria Justiça Criminal de Guarapari, ofereceu denúncia com pedido de prisão preventiva de Davison Barros Pereira, no dia 16 de fevereiro de 2023. Além disso, pediu que ele seja julgado perante o Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio triplamente qualificado em relação a Fernanda e por tentativa de homicídio triplamente qualificado em relação ao tio dela. Conforme apurado por A Gazeta, a denúncia foi recebida pela Justiça e o processo segue tramitando, aguardando a captura de Davison.

O crime

Fernanda foi morta a tiros durante uma discussão em um sítio na região de Jacarandá. A namorada da vítima à epoca contou que implorou várias vezes para que Davison não atirasse na irmã dele, mas sem sucesso. A jovem chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana, mas não resistiu aos ferimentos.

Fernanda foi ao local acompanhada da mãe, do tio e da namorada dela para conversar com o irmão, que estava morando no sítio, mas o imóvel estava em processo de divisão de bens devido à morte do pai. "Estavam em litígio devido à herança do pai, que faleceu e deixou patrimônio. Ela é filha do segundo casamento e a inventariante. O sítio em questão é um dos bens que estavam no inventário. Ela foi lá para conversar com ele. Quando chegaram, Davison e a esposa dele já os receberam com um facão. Houve uma discussão prévia e ele entrou em casa e pegou a arma, atirando duas vezes contra a irmã", contou o advogado e amigo da família.

Desespero

Namorada de Fernanda deu entrevista, mas não quis ser identificada Crédito: Luciney Araújo

Na época do crime, a namorada da vítima, que também não quis ser identificada, contou os momentos de tensão que viveu quando chegaram ao sítio. "A gente foi lá para dar uma olhada, até porque ela era a inventariante do processo que está correndo e ela queria saber a situação do sítio, se estava bem cuidado. A gente foi lá na paz, sem querer confusão, sem querer tumulto, sem querer briga com ninguém. Quando a gente chegou, ela falou que queria um lugar mais afastado para tentar contato, tentar fazer uma ligação. E quando a gente voltou a gente já ouviu a gritaria e confusão, e, então, o irmão dela estava com um facão na mão", relatou.

A companheira de Fernanda disse que o irmão da vítima foi para dentro de casa para pegar uma arma e começou a atirar. Ela contou que pediu várias vezes para que o homem parasse, mas não adiantou. "Ele foi para dentro de casa e pegou a arma, foi muito rápido e já voltou. Como ela [Fernanda] tava de frente para a porta, tomou o primeiro disparo na barriga e ele também acertou o tio dela várias vezes. Aí eu me ajoelhei na frente dele e pedi pra que ele não atirasse mais. E a todo tempo ele gritando, mandando a gente sair".

O homem atingido, tio da vítima, foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave. Ele ficou, aproximadamente, três meses internado. Recebeu alta e saiu do Espírito Santo.

A namorada de Fernanda disse ainda que ela foi ameaçada pela mulher do irmão de Fernanda com um facão e que teve que fugir pelo mato para pedir ajuda. Apesar disso, a companheira de Davison não foi indiciada.

"Eu peguei ela [Fernanda], com a ajuda da mãe. A gente pegou ela no colo, desceu uma escada, desceu uma ladeira, encostou ela no carro, e ela perdendo muito sangue. Eu tirei a minha blusa e coloquei na barriga dela para tentar estancar. Eu levantei com as mãos para o alto, eu pedi pelo amor de Deus para que ele parasse, a gente só queria a chave do carro. Quando eu saí de perto dela, ele deu outro disparo que acertou o braço dela, e então a gente entrou na casa, tentando procurar a chave e a esposa dele já veio com um facão para cima da gente. Eu levantei as mãos, eu não tinha nada, eu estava seminua, suja de sangue, descalça, não tinha condição de ferir ninguém, eu só queria sair dali [...] A mãe dela falou que a gente tinha que sair dali, a gente não poderia passar em frente à casa porque ele iria matar a gente também. A gente teve que fugir pelo mato, teve que andar um pedaço bem grande até chegar num bar e lá o pessoal ajudou" contou.

Herança do pai

Região da zona rural de Guarapari onde o crime ocorreu Crédito: Luciney Araújo

Segundo familiares, o sítio em que o crime aconteceu é herança do pai de Fernanda e Davison, que morreu em 2020. O irmão mais velho foi morar no local meses antes do crime. "Ela estava sempre indo lá, sempre pagando pessoas para manter o sítio limpo, a piscina limpa, ela cuidava do sítio, uma coisa que os irmãos não faziam", afirmou a companheira da vítima.

"A Fernanda já registrou vários boletins de ocorrência contra o irmão. Tinha uma briga por herança. Até então, devia ter uns três ou quatro meses que ele tava morando no sítio. A Fernanda cresceu naquele lugar, o pai dela morou ali e ela amava aquele lugar porque ela tinha lembranças" X - Namorada de Fernanda

A notícia da morte

A namorada de Fernanda contou sobre o momento em que ela e a mãe da vítima receberam a notícia da morte. "Eles iriam levar a mãe da Fernanda e eu para o DPJ (Delegacia Regional), só que no meio do caminho a gente ouviu pelo rádio da polícia que ela tinha ido a óbito. A mãe dela passou mal, desmaiou, eu achei que ela tivesse morrido, eu também estava passando mal, mas eu tinha que ser muito forte, eu não pude chorar, eu não pude fazer nada e a gente chegou à UPA de Viana Sede e a Fernanda tava lá, já sem vida", relatou.

Sonho interrompido