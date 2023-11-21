Após se esconder em mata e trocar tiros com PM, homem é preso em Cariacica

Um homem de 26 anos foi preso após uma troca de tiros entre um grupo criminoso e policiais no bairro Piranema, em Cariacica , na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em uma área de mata após fugir da corporação, pois estava junto ao grupo que estava atirando ao lado de um campo de futebol no bairro Industrial, em Viana.

Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver parte do momento em que ele e outros suspeitos vão para a vegetação no município de Cariacica, que fica ao lado da cidade onde a ocorrência começou. Com o homem de 26 anos, de acordo com a PM, estava uma pistola calibre 9mm, três carregadores com capacidade para 12 munições cada um, além de dois carregadores que estavam no bolso da calça junto com dinheiro, um celular, uma touca ninja e dois rádios comunicadores.

O homem apresentava um ferimento na região lombar provocado por disparos de arma de fogo, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.

Antes de detê-lo, a equipe também trocou tiros com os outros três integrantes que estariam com o preso. Conforme a PM, a ocorrência começou após policiais receberam uma denúncia de tiroteio em Viana. Ao chegarem ao local, os quatro estavam entrando em um veículo.

A polícia informou ainda que ao notar a presença da equipe, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram e fugiram para Cariacica. Por terem se abrigado em meio a um espaço fechado, de onde atiravam contra a equipe, foi pedido reforço da 16ª Companhia Independente e 7º Batalhão para varredura no local para deter os suspeitos.

“No interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre 9mm e um carregador com capacidade para 16 munições. O armamento estava alimentado e carregado pronto para uso”, informou em nota a polícia. O carro apresentava sinais de adulteração, de acordo com a PM, pois a numeração do chassi nos vidros era diferente da numeração que foi consultado via Sispes. A polícia informou que todo o material apreendido foi entregue na 4ª Delegacia Regional.