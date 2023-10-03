Viatura da Polícia Civil acionada para ocorrência dentro da Vale Crédito: Divulgação | Leitor A Gazeta

Um pé humano foi encontrado preso a um vagão de trem dentro do Parque Industrial da Vale, na Serra, na tarde desta terça-feira (03). Segundo a Polícia Civil, o membro pode ser de uma vítima de homicídio que ocorreu na localidade de Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais.

A suspeita surgiu após a equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo fazer contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, que informou sobre um crime onde um corpo foi jogado sobre a linha de trem.

Rabecão acionado para recolhimento de pé humano Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o carro da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Civil (PC) dentro da empresa de mineração.

De acordo com a corporação, a parte humana foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado. Exames periciais também serão feitos para descobrir se o pé encontrado no Espírito Santo tem relação com o crime ocorrido em cidade mineira.

Your browser does not support the audio element. Pé humano é encontrado preso a vagão de trem dentro da Vale, na Serra