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Investigação

Pé humano é encontrado preso a vagão de trem dentro da Vale, na Serra

A polícia vai investigar se membro é de vítima de assassinato registrado em MG, onde corpo foi jogado sobre linha férrea

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 17:57

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 out 2023 às 17:57
Um pé humano foi encontrado preso a um vagão de trem dentro do Parque Industrial da Vale
Viatura da Polícia Civil acionada para ocorrência dentro da Vale Crédito: Divulgação | Leitor A Gazeta
Um pé humano foi encontrado preso a um vagão de trem dentro do Parque Industrial da Vale, na Serra, na tarde desta terça-feira (03). Segundo a Polícia Civil, o membro pode ser de uma vítima de homicídio que ocorreu na localidade de Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais.
A suspeita surgiu após a equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo fazer contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, que informou sobre um crime onde um corpo foi jogado sobre a linha de trem. 
Pé humano é encontrado preso a vagão de trem dentro da Vale.
Rabecão acionado para recolhimento de pé humano Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta
Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o carro da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Civil (PC) dentro da empresa de mineração. 
De acordo com a corporação, a parte humana foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado. Exames periciais também serão feitos para descobrir se o pé encontrado no Espírito Santo tem relação com o crime ocorrido em cidade mineira.
Pé humano é encontrado preso a vagão de trem dentro da Vale, na Serra
Em nota, a mineradora Vale informou que acionou as autoridades e colabora prestando as informações necessárias e requisitadas. A empresa informou ainda que não há registro de qualquer ocorrência envolvendo pessoas na Unidade Tubarão nesta terça.

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