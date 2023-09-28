Vacina bivalente oferece mais proteção contra variações da cepa original do coronavírus Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Vitória

Em Vitória , a vacina monovalente está disponível para toda a população acima de seis meses. Já a bivalente é destinada às pessoas com mais de 18 anos (exceto as imunocomprometidas), a quem tem a partir de 12 anos e pertencem a grupos prioritários ou imunocomprometidas. Segundo a prefeitura, há doses disponíveis de ambas.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), as doses são ofertadas em todas as salas de vacinação do município, durante a semana, sem necessidade de agendamento. Nos finais de semana, também há imunização sem agendamento em locais previamente divulgados nos canais oficiais da prefeitura. Neste sábado (30), haverá vacinação no Tancredão, das 8h às 12h, e nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha e Conquista.

O teste rápido pode ser feito mediante agendamento on-line no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online e, presencialmente, no Centro de Testagem, na Ilha de Santa Maria.

Your browser does not support the audio element. Nova onda da Covid no ES: quem pode e onde tomar vacina bivalente

Vila Velha

Em Vila Velha , a vacinação acontece de segunda a sexta-feira em 20 unidades de saúde do município e em postos itinerantes, divulgados a cada semana no site da prefeitura. São escolas, feiras livres, supermercados, entre outros espaços. Neste sábado (30), o público pode se vacinar, por livre demanda, no Shopping Praia da Costa, das 11h às 18h, e na escola Professor Antônio Lorenzutti, em Vila Batista, das 8h às 15h.

A prefeitura informou que todos que procurarem as unidades de saúde, mesmo sem agendamento, serão vacinados. "Mas é importante frisar que a prioridade é para quem fez o agendamento. Todas as sextas-feiras as vagas são disponibilizadas, a partir das 15h, no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Nos postos itinerantes a imunização é por livre demanda", esclarece a administração municipal, em nota.

Em Vila Velha também há doses disponíveis dos dois tipos de vacina. A bivalente é voltada à população geral acima de 18 anos que já tenha recebido pelo menos duas doses monovalentes. Já a vacina monovalente, primeira e segunda dose, para pessoas acima de 6 meses. E terceira dose para pessoas acima de 3 anos com intervalo de 8 semanas entre a segunda e terceira dose.

Os testes são realizados por livre demanda nas unidades de saúde de Ataíde, Barra do Jucu e Vila Nova. Nos pronto atendimentos da Glória e de Riviera da Barra os testes são feitos por indicação médica.

Serra

Na Serra , a imunização acontece em 38 unidades de saúde e são ofertadas conforme o horário da sala de vacinação de cada uma delas, de segunda a sexta-feira. Também é possível realizar o agendamento de forma on-line pelo site, clicando aqui . As novas vagas são abertas sempre às segundas e quintas, às 18 horas. Aos sábados e domingos também acontece vacinação em livre demanda no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.

Há doses disponíveis tanto da vacina bivalente quanto da monovalente, conforme informou a prefeitura. A vacina bivalente está disponível para pessoas acima de 18 anos que tenham recebido a segunda dose ou algum reforço monovalente há, pelo menos, quatro meses e pessoas entre 12 e 17 anos pertencentes a grupos prioritários e que tenham recebido a segunda dose ou algum reforço monovalente há, pelo menos, quatro meses.

Para as vacinas monovalentes, o esquema vacinal é o seguinte:

1ª dose: pessoas a partir de 6 meses;

2ª dose: pessoas que receberam a dose 1 de Pfizer, Covishield (Astrazeneca) e Janssen há 56 dias; pessoas que receberam a dose 1 de Coronavac há 28 dias; crianças que receberam a dose 1 de Pfizer pediátrica há 56 dias; crianças que receberam a dose 1 de Pfizer Baby (Pfizer pediátrica menor de 5 anos) há 28 dias;

3ª dose: crianças que receberam a dose 2 de Pfizer Baby (Pfizer pediátrica menor de 5 anos) há 56 dias;

1º Reforço monovalente: crianças de 3 e 4 anos que receberam Coronavac no esquema primário (dose 1 + dose 2) e crianças de 5 a 11 anos que tenham recebido a dose 2 há quatro meses; pessoas acima de 12 anos que tenham recebido a dose 2 há quatro meses

Cariacica

Em Cariacica , vacinas são ofertadas nas 26 salas de vacina das unidades de saúde do município, de segunda a quarta-feira, das 7h às 15h30, e no Shopping Moxuara, de quinta-feira a domingo, das 10h às 17h. No município, a vacinação acontece por livre demanda. A prefeitura informou que há doses disponíveis das vacinas bivalentes para quem tem mais de 18 anos, e monovalentes a partir dos 6 meses. Ainda conforme a prefeitura, os testes RT-PCR também estão disponíveis em todas as unidades e não é necessário realizar agendamento.

Fundão

No município de Fundão , a vacina bivalente está disponível para as pessoas com 18 anos ou mais. Já a monovalente, segundo informado pela prefeitura, não foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Não há necessidade de agendamento da vacinação, que acontece nas seguintes unidades e horários:

Doutora Milena Gotardi Tonini - das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 15h, às quartas-feiras;

Praia Grande - das 8h às 11h e das 13h às 15h, às sextas-feiras;

Timbuí - das 8h às 11h e das 12h30 às 15h, às terças-feiras.

Os testes RT-PCR estão disponíveis em todas as unidades de saúde são por livre demanda.

