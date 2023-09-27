A variante EG.5, conhecida como Éris, está em circulação no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário Miguel Duarte e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso, em transmissão ao vivo realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (27). Além da vacinação, a testagem é uma ferramenta importante para dimensionar os efeitos da variante e controlar a circulação do vírus.
"Proporcionalmente, em janeiro, as pessoas estavam testando muito mais. Elas procuravam e testavam. Agora, nós temos menos testes e uma positividade um pouco maior", disse Orlei. O subsecretário confirmou três casos na Grande Vitória, mas a Sesa não informou o estado de saúde de nenhum dos pacientes. Para ajudar a população a identificar se os sintomas gripais são de uma infecção por coronavírus, há vários pontos para testagem de graça. Confira:
Aeroporto de Vitória
- Atendimento: livre demanda para teste rápido
- Dias: de segunda a sábado
- Horário: das 7h às 19h
- Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, sem número, Vitória
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
- Atendimento: livre demanda para teste rápido
- Dias: de segunda a sábado
- Horário: das 7h às 16h
- Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Terminal de Laranjeiras
- Atendimento: livre demanda para teste rápido
- Dias: de segunda a sábado
- Horário: das 8h às 17h
- Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Além desses pontos, onde é possível fazer o teste rápido sem a necessidade de agendamento, a Sesa afirmou, por meio da assessoria, que as unidades básicas de saúde nos municípios realizam o exame RT-PCR — que detecta material genético do vírus. O atendimento, por livre demanda ou agendamento, varia conforme definição da administração municipal.
Nova variante da Covid no ES: saiba onde fazer teste de graça