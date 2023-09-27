Nova variante da Covid no ES: saiba onde fazer teste de graça

"Proporcionalmente, em janeiro, as pessoas estavam testando muito mais. Elas procuravam e testavam. Agora, nós temos menos testes e uma positividade um pouco maior", disse Orlei. O subsecretário confirmou três casos na Grande Vitória, mas a Sesa não informou o estado de saúde de nenhum dos pacientes. Para ajudar a população a identificar se os sintomas gripais são de uma infecção por coronavírus, há vários pontos para testagem de graça. Confira: