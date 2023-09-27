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Éris

Nova variante da Covid no ES: saiba onde fazer teste de graça

Três casos já foram confirmados no Estado; realizar o exame para a detecção do vírus ajuda a controlar a circulação da doença
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 set 2023 às 19:52

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 19:52

Testagem para Covid-19 no Terminal de Laranjeiras
Testagem para Covid-19 no Terminal de Laranjeiras Crédito: Reprodução TV Gazeta
A variante EG.5, conhecida como Éris, está em circulação no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário Miguel Duarte e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso, em transmissão ao vivo realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (27). Além da vacinação, a testagem é uma ferramenta importante para dimensionar os efeitos da variante e controlar a circulação do vírus. 

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"Proporcionalmente, em janeiro, as pessoas estavam testando muito mais. Elas procuravam e testavam. Agora, nós temos menos testes e uma positividade um pouco maior", disse Orlei. O subsecretário confirmou três casos na Grande Vitória, mas a Sesa não informou o estado de saúde de nenhum dos pacientes. Para ajudar a população a identificar se os sintomas gripais são de uma infecção por coronavírus, há vários pontos para testagem de graça. Confira:
Aeroporto de Vitória
  • Atendimento: livre demanda para teste rápido
  • Dias: de segunda a sábado
  • Horário: das 7h às 19h
  • Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, sem número, Vitória
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
  • Atendimento: livre demanda para teste rápido
  • Dias: de segunda a sábado
  • Horário: das 7h às 16h
  • Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Terminal de Laranjeiras
  • Atendimento: livre demanda para teste rápido
  • Dias: de segunda a sábado
  • Horário: das 8h às 17h
  • Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Além desses pontos, onde é possível fazer o teste rápido sem a necessidade de agendamento, a Sesa afirmou, por meio da assessoria, que as unidades básicas de saúde nos municípios realizam o exame RT-PCR — que detecta material genético do vírus. O atendimento, por livre demanda ou agendamento, varia conforme definição da administração municipal. 
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