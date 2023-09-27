Éris: o que é, os sintomas, perigos e como se prevenir da nova variante

Proteção respiratória ao tossir e espirrar são algumas das recomendações Crédito: Shutterstock

Segundo uma nota técnica do Ministério da Saúde, divulgada em agosto deste ano, a variante foi classificada como de baixo risco, por não apresentar mudanças no padrão de gravidade da doença.

Conforme apurado pela repórter Mikaella Mozer, de A Gazeta, não houve aumento de hospitalização e morte por situações mais severas da doença. Testes sugerem, no entanto, que essa variante consegue escapar mais facilmente do sistema imunológico e, por isso, seja mais contagiosa.

Sintomas

Os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta — quadros que se assemelham a um resfriado e diferentes dos apresentados no início da pandemia, que podiam progredir para quadros respiratórios mais graves.

Prevenção

A recomendação do Ministério da Saúde é que se siga as mesmas medidas sanitárias em relação ao vírus: higienização das mãos, proteção respiratória ao tossir e espirrar, além da vacinação contra a Covid.

Toda a população com 18 anos ou mais com o esquema primário completo (primeira e segunda doses) deve tomar uma dose de reforço, como a bivalente, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses.