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Covid-19

Éris: o que é, os sintomas, perigos e como se prevenir da nova variante

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (27), a circulação da variante EG.5, popularmente conhecida como Éris; 3 casos já foram confirmados no ES
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 set 2023 às 16:24

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 16:24

Máscaras do tipo N95 ou PFF2 são as mais indicadas contra a Covid-19
Proteção respiratória ao tossir e espirrar são algumas das recomendações Crédito: Shutterstock
Três amostras coletadas na última sexta-feira (22) em pacientes da Grande Vitória, indicam a circulação da variante EG.5, popularmente conhecida como Éris, da Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (27).
Segundo uma nota técnica do Ministério da Saúde, divulgada em agosto deste ano, a variante foi classificada como de baixo risco, por não apresentar mudanças no padrão de gravidade da doença. 
Conforme apurado pela repórter Mikaella Mozer, de A Gazeta, não houve aumento de hospitalização e morte por situações mais severas da doença. Testes sugerem, no entanto, que essa variante consegue escapar mais facilmente do sistema imunológico e, por isso, seja mais contagiosa.
Sintomas
Os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta — quadros que se assemelham a um resfriado e diferentes dos apresentados no início da pandemia, que podiam progredir para quadros respiratórios mais graves.
Prevenção
A recomendação do Ministério da Saúde é que se siga as mesmas medidas sanitárias em relação ao vírus: higienização das mãos, proteção respiratória ao tossir e espirrar, além da vacinação contra a Covid.
Toda a população com 18 anos ou mais com o esquema primário completo (primeira e segunda doses) deve tomar uma dose de reforço, como a bivalente, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses.
Já as pessoas com menor capacidade de resposta do sistema imunológico precisam ficar atentas e usar máscaras em espaços de aglomeração. Entre elas estão imunocomprometidos, pessoas que estão tratando câncer, que fazem hemodiálise, entre outros.

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