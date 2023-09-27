Éris: o que se sabe sobre variante de Covid com caso confirmado no ES

A variante Éris do vírus causador da Covid-19 foi detectada em três amostras no Espírito Santo, na última sexta-feira (22). A informação foi dada pelo subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, em coletiva à imprensa nesta quarta (27). De acordo com ele, a variante predominante no Estado ainda é a Ômicron, mas é provável que, no próximo levantamento que será divulgado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES), apareçam mais amostras da nova variante.

A EG.5 — popularmente conhecida como Éris — é a nova variante da Covid-19 . A cepa é uma subvariante da Ômicron , o tipo mais comum do vírus no mundo atualmente. Segundo Orlei, os casos no Espírito Santo estão concentrados na Grande Vitória.

Apesar desse crescimento, não há registro de a Éris ser mais grave. Por isso, não houve aumento de hospitalização e morte por situações mais severas da doença. Testes sugerem, no entanto, que essa variante consegue escapar mais facilmente do sistema imunológico e, por isso, seja mais contagiosa.

Os primeiros casos da nova variante no Estado foram registrados na última sexta (22) Crédito: Pixabay

A vacina continua sendo a principal forma de proteção contra a doença. De acordo com o subsecretário, apenas 14% da população do Estado está coberta com a vacina bivalente, o que é um número baixo. Ele reforçou a importância da vacinação com esse tipo de dose. "Para o esquema estar completo, é necessário a vacina bivalente. Ela foi produzida justamente para o enfrentamento de uma variante como a Éris, que é oriunda da variante Ômicron", alerta Orlei.

Mortes por Covid no Espírito Santo em 2023

Durante a coletiva foram divulgados dados atualizados dos números de mortos por causa da Covid no Estado. Entre 1° de janeiro e 25 de setembro, 120 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. A média de idade das vítimas é de 75 anos, sendo que 68% delas passaram por internação e 35% estavam com o esquema vacinal incompleto ou sem nenhuma dose.

Sintomas e recomendações continuam

Os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta — quadros que se assemelham a um resfriado e diferentes dos apresentados no início da pandemia, que podiam progredir para quadros respiratórios mais graves.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) destacou, também, que as recomendações sanitárias em relação à prevenção do novo vírus permanecem como as melhores formas de combate: higienização das mãos, proteção respiratória ao tossir e espirrar, além da vacinação contra a Covid.

Toda a população com 18 anos ou mais com o esquema primário completo (primeira e segunda doses) deve tomar uma dose de reforço, como a bivalente, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses.

Já as pessoas com menor capacidade de resposta do sistema imunológico precisam ficar atentas e usar máscaras em espaços de aglomeração. Entre elas estão imunocomprometidos, pessoas que estão tratando câncer, que fazem hemodiálise, entre outros.