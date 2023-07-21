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Jessica Polese

Artigo de Opinião

É pneumologista e especialista em Medicina do Sono. Formada em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e especialista em Pneumologia e Tisologia pelo Hospital Julia Kubitschek/MG. Presidente da Associação Brasileira do Sono – regional ES
Jessica Polese

Alerta sobre a baixa procura da vacina bivalente

Com as fake news e a baixa incidência do Covid-19, a população não está procurando os postos para se imunizar, sendo que a atual vacina bivalente oferece proteção contra a cepa original e a subvariante da Ômicron
Jessica Polese
É pneumologista e especialista em Medicina do Sono. Formada em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e especialista em Pneumologia e Tisologia pelo Hospital Julia Kubitschek/MG. Presidente da Associação Brasileira do Sono – regional ES

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 14:17

Publicado em 

21 jul 2023 às 14:17
Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória
Vacina bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A campanha de imunização contra a Covid com a vacina bivalente segue em baixa em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, de um público-alvo de 55 milhões de pessoas, apenas 12,5 milhões tomaram a vacina bivalente até o mês de maio. Não foi à toa que por conta dessa baixa adesão foi liberada a vacinação para toda a população acima de 18 anos que tenha ao menos tomado duas doses das vacinas contra a Covid, em um período de quatro meses.
Em estudo que participei com outros colegas na Universidade Federal do Espírito Santo sobre as sequelas da Covid, nosso objetivo foi acompanhar sobreviventes de Covid-19 grave sem comorbidades prévias, a fim de identificar indivíduos com comprometimento pulmonar persistente após alta hospitalar.
Tivemos um artigo “Função pulmonar e capacidade de exercício seis meses após a alta hospitalar de pacientes com Covid-19 grave”, publicado pela The Brazilian Journal of Infectious Diseases, – publicação oficial da Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas (SBI) – onde mostramos dados científicos sobre as sequelas em pacientes que ficaram internados em estado grave por conta do Covid. Percebemos que a longo prazo da doença, especialmente o comprometimento pulmonar é frequente.

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Entre 44 pacientes, 31 deles, sendo 26 homens, completaram o acompanhamento por seis meses (média de idade de 54 anos). Em dados percentuais, 28% ainda apresentavam pelo menos um sintoma por conta da internação pela doença, e a mais comum foi dispneia (17,2%), seguida de tosse (13,8%) e mialgia (10,3%).
Vale ressaltar que seis meses após a alta hospitalar, percebemos que a função pulmonar e a capacidade de exercício tornaram-se reduzidas. Chamamos de Covid longa os sintomas persistentes e o comprometimento funcional do organismo.
Dessa forma, venho reiterar a importância de se continuar se protegendo contra esse vírus e protegendo os mais frágeis, idosos e pessoas com comorbidades. E isso se faz com vacinação. A baixa adesão ao esquema vacinal é inimaginável - principalmente por tudo que se viveu na pandemia.
Com as fake news e a baixa incidência do Covid-19, a população não está procurando os postos para se imunizar, sendo que a atual vacina bivalente oferece proteção contra a cepa original e a subvariante da Ômicron, principal vírus que ainda circula no mundo. Vale lembrar que a Covid-19 foi justamente controlada por conta da vacinação. Até a vacinação contra a gripe (vírus Influenza) já foi motivo de fake news, e a procura também não foi como esperado. É preciso continuar se protegendo com a vacina.

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