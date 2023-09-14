Cavalo da PM cai em valeta após susto com fogos durante jogo do Flamengo no ES

Um cavalo da Polícia Militar caiu em uma valeta na BR 262 após se assustar com o barulho de fogos na noite da última quarta-feira (13), no momento em que acontecia o jogo entre Flamengo e Athletico Paranaense no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na região onde o animal estava.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal faz parte da cavalaria do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e teria caído com o dorso dentro da valeta, com as patas para cima.

O cavalo precisou ser içado da valeta com o uso de cintas, mas não sofreu ferimentos graves, apenas escoriações no corpo. Vídeos feitos por populares que passavam pelo local mostram uma equipe, composta por bombeiros e policiais militares, fazendo a retirada do animal.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o ocorrido e o estado de saúde do animal. Por nota, a instituição informou que o cavalo se assustou durante o deslocamento da cavalaria para o local de policiamento. O animal foi resgatado com pequenas feridas e encaminhado à sede do Regimento de Polícia Montada (RPMont), onde foi atendido pela equipe veterinária e medicado, sendo, posteriormente, levado à um hospital veterinário conveniado. A Polícia Militar ressalta que o animal segue em observação por precaução.