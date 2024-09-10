CNH Social: ES abre 3.500 vagas para carteira de motorista de graça

Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (10), a segunda fase do programa CNH Social 2024, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ). Ao todo, serão 3.500 carteiras de motorista gratuitas. Para concorrer a uma vaga, o interessado deve se inscrever no site Detran até o dia 29 de setembro.

As oportunidades são para obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

De acordo com o Detran|ES, somente pessoas cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal podem se inscrever. A lista com os nomes dos selecionados no programa será divulgada no dia 14 de outubro, às 12h, no site do órgão de trânsito estadual.

Para se inscrever, o interessado deve seguir os seguintes passos:

Acessar o site www.detran.es.gov.br;

Entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal;

Inserir as informações pessoais solicitadas;

Selecionar a categoria desejada;

Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações que constam no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Serão considerados os cadastros ativos no CadÚnico aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 13 de julho de 2024.

Pessoas com Deficiência (PCD) têm 5% das vagas garantidas por meio de reserva específica para esse público. Todo o processo é custeado pelo governo. Porém, caso a pessoa falte, deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

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Mercado de trabalho

Conforme o Executivo estadual, as vagas anunciadas têm como foco a inserção de pessoas no mercado de trabalho. Por isso, além da habilitação, os beneficiários que tiveram sua última CNH emitida com o benefício CNH Social podem passar pela etapa de capacitação. Nela, são ofertados cursos especializados e atualização para condutores profissionais.

Os aulas ofertadas são: transporte de produtos perigosos, transporte de escolar, transporte de passageiros, transporte de carga indivisível e de veículos de emergência, mototáxi ou motofrete.

3,5 mil pessoas terão a oportunidade de ingressar em uma autoescola e tirar a habilitação por meio da 2ª fase do CNH Social Crédito: Divulgação/Shutterstock

O condutor deverá comparecer, pessoalmente, a uma empresa credenciada para fazer a inscrição no curso de sua escolha. Além disso, é necessário ter mais de 18 anos e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Também é preciso não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. Veja para conhecer as clínicas credenciadas.

Egressos do sistema prisional

Das 3.500 inscrições, 455 são destinadas para os egressos do sistema prisional a partir de Cooperação Técnica firmada entre o Detran|ES e a Secretaria da Justiça (Sejus). Caso essas vagas reservadas não sejam preenchidas, o quantitativo vago será revertido para ampla concorrência.

A manifestação de interesse nas vagas deverá ser realizada pelo interessado junto à Sejus, que remeterá a listagem dos candidatos ao Detran|ES.

Seleção dos candidatos

Segundo o governo, a seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no CadÚnico.

"São considerados os seguintes critérios: menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição", informou o Governo do Estado.

Suplentes

Caso os contemplados com as vagas não concluam o processo de matrícula ou um candidato abandone as aulas de formação de condutores, a pessoa será desclassificada. Nesse caso, a lista de suplentes será acionada conforme a classificação.