Radar móvel e leitor de placas vão reforçar fiscalização da PM em Cachoeiro

A partir do próximo fim de semana a Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá novos equipamentos para flagrar veículos acima do limite de velocidade, se possuem restrições de furto ou roubo e até se estão com licenciamento atrasado. A ação será feita por meio de um radar móvel e um equipamento OCR – sigla em inglês para Leitor Ótico de Caracteres.
Os equipamentos, segundo o comandante da 4° Companhia do 9° Batalhão da PM, tenente Lucas de Souza Egranfonte, serão utilizados pelos militares nas blitze do perímetro urbano do município.
O tenente explicou como eles funcionam. “São dois equipamentos que conseguem fazer a leitura da placa do veículo e saber se ele tem restrição de furto e roubo, ver qual a condição daquele veículo, e o radar móvel consegue aferir a velocidade do veículo na via sem precisar pará-lo. Isso otimiza e torna mais célere o trabalho da polícia” destacou o comandante.
Para o uso dos novos instrumentos recentemente houve um treinamento específico para utilização. “Ele é posicionado em uma blitz e o militar aponta a câmera para a placa do veículo, que pode estar em movimento, e em questão de segundos há retorno dos dados. O radar móvel já é usado pela Polícia Rodoviária Federal e agora será usado em Cachoeiro, no perímetro urbano”, contou Egranfonte.