Radar móvel e leitor de placas vão reforçar fiscalização da PM em Cachoeiro

Comandante da 4° Companhia do 9° Batalhão da PM, tenente Lucas de Souza Egranfonte Crédito: Thales Rodrigues

Os equipamentos, segundo o comandante da 4° Companhia do 9° Batalhão da PM, tenente Lucas de Souza Egranfonte, serão utilizados pelos militares nas blitze do perímetro urbano do município.

O tenente explicou como eles funcionam. “São dois equipamentos que conseguem fazer a leitura da placa do veículo e saber se ele tem restrição de furto e roubo, ver qual a condição daquele veículo, e o radar móvel consegue aferir a velocidade do veículo na via sem precisar pará-lo. Isso otimiza e torna mais célere o trabalho da polícia” destacou o comandante.