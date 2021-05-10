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Batalhão de Trânsito

PM do ES usará radar móvel que identifica carro roubado ou com documento atrasado

Na nova versão, o aparelho pode ser utilizado de dentro da viatura – sem necessidade de instalar em ponto fixo, permitindo a leitura em tempo real das placas veiculares, apontando irregularidades administrativas e criminais

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:56

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:56
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (10) que o Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) passará a utilizar o equipamento Optical Caracteres Reader (OCR – sigla em inglês para Leitor Ótico de Caracteres) da forma móvel, sem precisar instalar o radar em um ponto fixo, podendo utilizá-lo de dentro da viatura, por exemplo.
Além de apontar eventuais irregularidades administrativas, relacionadas à documentação dos veículos, como, por exemplo, o licenciamento, o OCR também indica se o automóvel possui alguma restrição criminal, como furto e roubo.
Segundo a PM, o equipamento foi adquirido recentemente em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES)e é "inovador nas polícias militares do Brasil".
Na nova versão, o aparelho pode ser utilizado de dentro da viatura, permitindo a leitura em tempo real das placas veiculares, apontando irregularidades administrativas e criminais.
Utilizado desde o ano passado em uma versão portátil, porém com necessidade de ser instalado em ponto fixo, "o Bptran inova e traz a versão embarcada do equipamento OCR, permitindo maior agilidade na fiscalização dos veículos em circulação, sem prejudicar a amplitude e dinamismo do policiamento ostensivo", informou a PM.
Não foi informado a partir de quando os equipamentos começarão a ser usados pelos policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito no Estado.

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