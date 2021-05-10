PM do ES usará radar móvel que identifica carro roubado ou com documento atrasado

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) passará a utilizar o equipamento Optical Caracteres Reader (OCR – sigla em inglês para Leitor Ótico de Caracteres) da forma móvel, sem precisar instalar o radar em um ponto fixo, podendo utilizá-lo de dentro da viatura, por exemplo. Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (10) que opassará a utilizar o equipamento Optical Caracteres Reader (OCR – sigla em inglês para Leitor Ótico de Caracteres) da forma móvel, sem precisar instalar o radar em um ponto fixo, podendo utilizá-lo de dentro da viatura, por exemplo.

Além de apontar eventuais irregularidades administrativas, relacionadas à documentação dos veículos, como, por exemplo, o licenciamento, o OCR também indica se o automóvel possui alguma restrição criminal, como furto e roubo.

Segundo a PM, o equipamento foi adquirido recentemente em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e é "inovador nas polícias militares do Brasil".

Na nova versão, o aparelho pode ser utilizado de dentro da viatura, permitindo a leitura em tempo real das placas veiculares, apontando irregularidades administrativas e criminais.

Utilizado desde o ano passado em uma versão portátil, porém com necessidade de ser instalado em ponto fixo, "o Bptran inova e traz a versão embarcada do equipamento OCR, permitindo maior agilidade na fiscalização dos veículos em circulação, sem prejudicar a amplitude e dinamismo do policiamento ostensivo", informou a PM.