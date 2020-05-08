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Viação Tabuazeiro

Protesto de rodoviários trava trânsito no Centro de Vitória

Os manifestantes, que iniciaram o percurso por volta das 11h, em frente à Prefeitura de Vitória (PMV), se dirigiram ao Palácio Anchieta, durante a tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:05

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:05

Protesto de motoristas e cobradores provoca trânsito no Centro de Vitória
Protesto de motoristas e cobradores provoca trânsito no Centro de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
O protesto organizado por motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro continua acontecendo em Vitória nesta sexta-feira (08). Os manifestantes, que iniciaram o percurso por volta das 11h, em frente à Prefeitura de Vitória (PMV), se dirigiram, à tarde, ao Palácio Anchieta. De acordo com informações da Guarda Municipal, a liderança da manifestação conta com um trio elétrico e com pessoas a pé. O trânsito na região do Centro de Vitória travou.
Ainda segundo a Guarda, o protesto deixa somente uma pista livre no sentido Beira-Mar, em que também há ônibus estacionados, parados na faixa da direita. "Por vezes, os manifestantes liberam os ônibus para transitar no local e às vezes fecham tudo", informou o órgão.
Protesto de rodoviários no Centro de Vitória
Protesto de rodoviários no Centro de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Há duas semanas, os trabalhadores reivindicam o pagamento dos salários e outros benefícios, que estão atrasados há três meses. Por mais um dia, Vitória amanheceu sem a presença dos coletivos da empresa nas ruas. Esta foi uma das ações adotadas pelos colaboradores e agora os manifestantes tentam pressionar a prefeitura em busca das quitações das remunerações.

ÚLTIMOS DIAS

Nos últimos dias, motoristas e cobradores caminharam por ruas e avenidas da Capital para chamar a atenção dos administradores e da população para os problemas que a categoria atravessa.
Os grevistas pedem a liberação de um recurso debatido em uma audiência recente mediada pela Justiça do Trabalho, além de uma proposta do Ministério Público do Trabalho, que sugeria que a prefeitura realizasse a compra antecipada de vales-transportes dos servidores públicos, e que essa verba fosse direcionada à Viação Tabuazeiro para o pagamento dos funcionários.
Essa antecipação é um dos pontos da proposta aceita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para encerrar a paralisação. A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.
A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.

DECISÃO JUDICIAL

Sem os ônibus nas ruas, a categoria descumpre uma decisão judicial para que pelo menos 30% da frota da Viação Tabuazeiro circule pela capital capixaba, o que foi lamentado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes).
O Setpes salientou que a compra dos vales-transportes por parte da administração pública está condicionada ao retorno ao trabalho e o cumprimento da determinação da Justiça para que 30% dos coletivos voltem às atividades.
Já a Secretaria Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que a Procuradoria Municipal está avaliando a legalidade e a forma correta para realizar a compra antecipada dos benefícios.
Nesse cenário, o transporte público na cidade é operado apenas pelas empresas Unimar e Grande Vitória. Nessas os trabalhadores estão com os vencimentos em dia.

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