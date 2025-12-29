Imprudência

PRF flagra veículo a 204 km/h na Serra e faz alerta sobre excesso de velocidade

Alerta ocorre em meio ao aumento do número de acidentes graves nas estradas que cortam o ES durante feriado prolongado de Natal e neste fim de ano

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:33

Carro foi flagrado a 204 km/h na Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra Crédito: PRF-ES/Divulgação

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto dirigia em uma velocidade de 204 quilômetros por hora, na Rodovia do Contorno, na Serra. O caso aconteceu na semana passada, mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (29).

No trecho onde o veículo foi fotografado, o limite é de 80 quilômetros por hora. Após o flagrante, a PRF fez um alerta aos motoristas, destacando que a prática, que, para alguns, pode parecer um desafio ou uma demonstração de potência, na realidade pode significar uma tragédia prestes a acontecer, tendo em vista que a alta velocidade não deixa margens para controle do veículo.

O que acontece quando você corre demais?

"Você não tem tempo de reagir. Em alta velocidade, se um pneu estourar ou um animal cruzar a pista, você não consegue desviar. O carro vira um projétil sem direção.

O impacto é destruidor. Imagine bater contra um muro de concreto. Quanto mais rápido você corre, mais forte é o golpe. Em velocidades como essas das fotos, nenhum cinto de segurança ou airbag consegue salvar uma vida", listou a PRF-ES.

Feriado prolongado marcado por tragédias

Esse alerta vem após uma sequência de acidentes graves nas estradas que cortam o Espírito Santo, superior, inclusive, ao número de acidentes registrados na semana do Natal do ano passado. Um deles, ocorrido na madrugada do último dia 24 de dezembro, vitimou uma família inteira.

Denis Carlos Rolim, 43 anos, Valdenice Alves de Oliveira, 39, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, 10, e Sara Cristina Alves Rolim, 7, eram de Cariacica e haviam saído da Grande Vitória para reencontrar familiares na Bahia. O veículo em que estavam foi atingido por uma caminhonete em alta velocidade e arremessado contra outros dois carros, na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O motorista da caminhonete fugiu do local após a colisão, que, além das quatro mortes, deixou três pessoas feridas.

Colisão envolvendo quatro carros matou família na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução | Leitor AG

Outro episódio grave foi registrado em 27 de dezembro, quando onze pessoas morreram em uma colisão frontal entre uma minivan e uma caminhonete, cujos veículos pegaram fogo após o impacto, no km 953 da BR 101, no distrito de Mucuri, no extremo sul da Bahia, a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

Das vítimas, três eram capixabas: Olívio Salezze, 90 anos; Irene Bermond Salezze, 87; e seu filho, Augusto Salezze Neto, 69, moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 e seguiam para a Bahia, no início da manhã de sábado, quando houve a colisão.

Em meio às tragédias, a PRF reforçou que o excesso de velocidade coloca em risco não apenas a vida de quem dirige, como a de outras pessoas.

“O limite de velocidade existe para proteger você, não para atrasar sua viagem. Chegue 10 minutos mais tarde, mas chegue vivo. Não transforme seu carro em uma máquina de matar”, finalizou o alerta.

