PRF flagra carros a mais de 130 km/h na BR 101 no Sul do ES

Carros flagrados em excesso de velocidade na BR 101 Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

A corporação ainda registrou um Fiat Siena e um Toyota Hilux a 131 km/h. O limite permitido para os motoristas atingirem o velocímetro dos veículos varia de acordo com o trecho, ficando entre 70 a 80 km/h. Além da infração cometida pelo excesso de deslocamento rápido, que pode causar até perda da Carteira Nacional de Habilitação, a atitude representa risco a quem estiver no entorno.

Isso porque, segundo afirmou o chefe de operações da PRF, Cleverton Lopes, em entrevista ao repórter Vinicius Coli, da TV Gazeta, conduzir em alta velocidade reduz as chances de se conseguir evitar um acidente.

“O condutor em excesso de velocidade tem o tempo de reação dele diminuído. Então, em caso de possibildade de uma frenagem ou um pedestre atravessando ou animal na pista, ele com certeza terá o tempo de reação retardado. Além disso, o excesso de velocidade é um das maiores causas de sinistros graves nas rodovias federais no Espírito Santo”, explicou Lopes.

Infração gravíssima

O chefe da PRF disse ainda que, quando um automóvel ultrapassa em 50% a velocidade regulamentar da via, o caso é considerado uma infração gravíssima multiplicada por três multas, com multa no valor de R$ 888,41 e suspensão do direito de dirigir.