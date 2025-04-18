PRF flagra carros a mais de 130 km/h na BR 101 no Sul do ES

O feriadão de Semana Santa e Tiradentes começou com flagrantes de motoristas trafegando em alta velocidade na BR 101, no Sul do Espírito Santo. Ao todo, três carros foram pegos pelo radar portátil da Polícia Rodoviária Federal (PRF) “correndo” a mais de 130 km/h na rodovia, nesta sexta-feira (18). O mais veloz, um Jeep Commander, registrou 135 km/h.
A corporação ainda registrou um Fiat Siena e um Toyota Hilux a 131 km/h. O limite permitido para os motoristas atingirem o velocímetro dos veículos varia de acordo com o trecho, ficando entre 70 a 80 km/h. Além da infração cometida pelo excesso de deslocamento rápido, que pode causar até perda da Carteira Nacional de Habilitação, a atitude representa risco a quem estiver no entorno.
Isso porque, segundo afirmou o chefe de operações da PRF, Cleverton Lopes, em entrevista ao repórter Vinicius Coli, da TV Gazeta, conduzir em alta velocidade reduz as chances de se conseguir evitar um acidente.
“O condutor em excesso de velocidade tem o tempo de reação dele diminuído. Então, em caso de possibildade de uma frenagem ou um pedestre atravessando ou animal na pista, ele com certeza terá o tempo de reação retardado. Além disso, o excesso de velocidade é um das maiores causas de sinistros graves nas rodovias federais no Espírito Santo”, explicou Lopes.
Infração gravíssima
O chefe da PRF disse ainda que, quando um automóvel ultrapassa em 50% a velocidade regulamentar da via, o caso é considerado uma infração gravíssima multiplicada por três multas, com multa no valor de R$ 888,41 e suspensão do direito de dirigir.
Apesar dos flagrantes, não há registros de acidentes graves em rodovias federais desde quinta-feira (17), quando começou a operação da PRF nas estradas. Lopes informou que as lentidões em pontos orientados pela PRF aconteceram em função da grande quantidade de automóveis.
Um deles foi uma fila quilométrica formada na BR 101, perto do distrito de Timbuí, em Fundão, no começo da tarde desta sexta-feira (18). “Essa lentidão foi causada pela região. A estrutura da via causa isso, devido à grande quantidade de veículos entrando no mesmo momento."