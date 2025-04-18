Motoristas enfrentam trânsito intenso na BR 101 no feriadão

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Um homem de 60 anos morreu após o carro que dirigia capotar na ES 315, na entrada do bairro Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motorista preso às ferragens e já sem vida. Um outro ocupante do veículo ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde dele não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
O nome e a idade da vítima não foram divulgados. As três pessoas feridas — dois homens e uma mulher — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde delas não foi divulgado, assim como a dinâmica do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
Um praticante de escalada foi resgatado de helicóptero depois de cair enquanto subia o Monte Aghá, localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde de sábado (18). Ele foi encontrado preso em um platô rochoso, 50 metros abaixo do topo da montanha.
O Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado após o Corpo de Bombeiros constatar que o acesso por cordas seria insuficiente para realizar o resgate, devido à distância.
Como estava anoitecendo, a vítima utilizou uma lanterna para sinalizar sua posição exata para o helicóptero. De acordo com o Notaer, a manobra escolhida foi o uso do cesto com uma extensão de 20 metros, garantindo a segurança da aeronave enquanto os agentes alcançavam o escalador.
O homem foi levado ao campo de pouso na base do monte, onde uma equipe do Samu/192 já aguardava para realizar o atendimento pré-hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
Duas apostas do Espírito Santo ficaram perto de levar o prêmio do concurso 2998, tendo acertado cinco dezenas. Uma delas foi da Serra, tendo sido realizada na Loteria Jogada de Mestre, em Jardim Tropical. Já em Marilândia, no Noroeste do Estado, o jogo que levou a quina foi feito em bolão, na Renzo Loterias, no Centro.
No total, 48 apostas levaram a quina, ganhando R$ 55.256,40. Esse é o valor que o apostador da Serra vai receber. Já o jogo feito em Marilândia, por ter sido feito em bolão, será dividido pelas 18 cotas participantes.
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na noite de sábado (18). Assim, o prêmio acumulou, com estimativa de R$ 70 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (23). As dezenas sorteadas foram 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58.
O Espírito Santo tem alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (18). O aviso abrange 32 municípios na Grande Vitória e do Sul do Estado.
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19). Nesse nível, o risco de ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
*Com informações do g1 ES
Um motorista foi preso por embriaguez ao volante durante operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).
De acordo com a PRF, o condutor passou por teste no etilômetro. O resultado apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite que configura crime de trânsito, que é de 0,04 mg/L. Ele foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil.
A fiscalização da Lei Seca foi intensificada durante a ação, com a realização de 116 testes de alcoolemia. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
Ao todo, a operação abordou 168 veículos, resultando em 66 autuações e na remoção de cinco veículos por irregularidades. Segundo a PRF, o objetivo é coibir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas rodovias da região.
Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.
A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.
Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota.
Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi detido na última sexta-feira (17) enquanto utilizava um "gato" de energia diretamente em um poste da rede pública para recarregar seu carro elétrico. A cena inusitada foi flagrada pela Guarda de Vitória, no bairro Santa Marta.
Vídeos gravados por testemunhas mostram o veículo conectado à fiação em plena via pública. Ao ser abordado, o condutor — que não teve o nome revelado — confessou que comprou o automóvel há dois anos e utilizava o poste próximo à sua residência para furtar energia há pelo menos sete meses.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.
Um motociclista morreu após cair em uma cratera na BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um trecho que passa por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A identificação e idade da vítima não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações iniciais indicam que o motociclista seguia no sentido Venda Nova do Imigrante. A motocicleta não chegou a ficar dentro da cratera.
O inspetor da PRF responsável pelo caso afirmou que o trecho estava devidamente sinalizado no momento do acidente. A ocorrência foi encerrada por volta das 4 horas da madrugada, com a chegada da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.
Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local conta com sinalização adequada e medidas de controle de tráfego, como operação assistida e orientação de equipes em campo.
O órgão disse ainda que não havia comprometimento das condições de segurança viária no trecho e que segue atuando continuamente na manutenção da sinalização e na organização do fluxo.
Uma briga entre um ex-casal no Bairro da Penha, em Vitória, terminou com os dois feridos, sendo um deles em estado grave. A Polícia Militar esteve na manhã deste sábado (18) no local da discussão e verificou que a situação ocorreu quando uma mulher foi buscar os filhos num endereço não informado.
Os dois causaram lesões recíprocas, mas o homem acabou com perfurações mais sérias. Por causa do estado de saúde mais delicado, ele precisou ser intubado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba.
Já a mulher recebeu atendimento médico no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre qual objeto foi usado para ferir o homem. Nem se alguém foi autuado pelo caso.
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