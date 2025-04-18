Dupla invade casas e leva televisões em Vila Velha; veja vídeo

Dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança enquanto invadiam uma casa na Praia de Itaparica, em Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (18). Ao todo, eles entraram em duas residências que ficam no mesmo terreno e furtaram duas televisões e um celular. Um deles foi abordado pela Polícia Militar horas depois, na Praia da Costa , e acabou detido após confessar o crime.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência. Segundo o documento, os suspeitos conseguiram entrar no quintal pela casa vizinha, que está abandonada. Eles pularam o muro e invadiram a primeira residência. Lá, furtaram uma televisão (cena flagrada pela câmera de segurança). Depois, foram até o segundo imóvel do terreno e conseguiram entrar pela janela da sala.

Nessa segunda casa, eles pegaram mais uma televisão na sala e foram até o quarto, onde uma moradora estava dormindo. No cômodo, eles pegaram um celular e um carregador. Depois, subiram no telhado da área de serviço, acessaram a casa vizinha e fugiram por lá.

Uma moradora conversou com a TV Gazeta, sem se identificar. Ela contou que estava dormindo quando foi acordada pela mãe. "Ele entrou do lado da minha mãe, onde estava o celular, e teve a audácia de pegar o aparelho com o carregador e tudo. Primeiro, ela acordou quando escutou uns barulhos na sala e, quando levantou, viu ele saindo com a televisão. Ela voltou para meu quarto, me acordou e fomos em direção ao quintal, onde eles já estavam fugindo", contou ao repórter João Brito.

Mais tarde, já na Praia da Costa, a Polícia Militar informou que estava fazendo patrulhamento quando viu um homem tentando fugir. "Os militares fizeram uma busca pessoal e encontraram um celular. O suspeito, de 41 anos, confessou ter furtado, por volta das 5h da manhã, dois televisores. Diante disso, o indivíduo foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha", informou a corporação.