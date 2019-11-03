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Vitória

Poste caído bloqueia parcialmente a Avenida Marechal Campos

Imagens enviadas pelos internautas mostram o poste caído, bloqueando o sentido Maruípe da pista. Ele foi retirado pela Prefeitura de Vitória na noite de domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 20:09

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 20:09

Poste caído bloqueia trânsito na avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Internauta|Renan Dantas
Um ônibus derrubou um poste na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na tarde deste domingo (3). Imagens enviadas pelos internautas mostram o poste caído, bloqueando o sentido Maruípe da pista. Ele foi retirado pela Prefeitura de Vitória na noite do mesmo dia. 
Segundo informações da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, um ônibus particular bateu no poste, o que ocasionou a queda. O motorista não ficou no local após a colisão e não houve vítimas.
Com o bloqueio parcial, o trânsito ficou intenso no trecho da avenida, apesar de ser domingo - dia em que há menos veículos trafegando nas ruas. 
Não houve queda de energia. No poste, havia cabos de telefonia e uma câmera de videomonitoramento da prefeitura. Por nota, a EDP informou que "o poste pertence e é de responsabilidade da prefeitura municipal".
Na noite de domingo, a Prefeitura de Vitória informou que o poste "foi retirado do local e a avenida totalmente liberada nos dois sentidos".

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