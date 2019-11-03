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Excursão de Minas

Polícia investiga causas de acidente com ônibus que deixou 4 mortos no ES

Delegado informou que não havia marca de frenagem na pista; tacógrafo foi recolhido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 21:30

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 21:30

Ônibus que tinha turistas mineiros ficou destruído após o acidente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A Polícia Civil (PC) está investigando as causas do acidente que deixou quatro pessoas mortas no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo.
O delegado responsável pelo caso, Caetano Nicolau Neto, informou que não havia marcas de frenagem na pista. Investigadores da PC estiveram nos dois hospitais onde os feridos recebem atendimento para colher mais informações.

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No local, tentamos levantar algumas informações. Ainda estamos investigando o que pode ter motivado o acidente. O laudo da perícia, de acordo com a lei, deve estar pronto em dez dias, disse o delegado.
O trecho é conhecido como curva da morte, pois tem muitas curvas e declives. Neto afirmou que o tacógrafo do ônibus foi recolhido.
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as vítimas são duas crianças, 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital. Também estão entre os mortos, dois adultos.

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