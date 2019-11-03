Polícia investiga causas de acidente com ônibus que deixou 4 mortos no ES

Ônibus que tinha turistas mineiros ficou destruído após o acidente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O delegado responsável pelo caso, Caetano Nicolau Neto, informou que não havia marcas de frenagem na pista. Investigadores da PC estiveram nos dois hospitais onde os feridos recebem atendimento para colher mais informações.

No local, tentamos levantar algumas informações. Ainda estamos investigando o que pode ter motivado o acidente. O laudo da perícia, de acordo com a lei, deve estar pronto em dez dias, disse o delegado.

O trecho é conhecido como curva da morte, pois tem muitas curvas e declives. Neto afirmou que o tacógrafo do ônibus foi recolhido.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as vítimas são duas crianças, 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital. Também estão entre os mortos, dois adultos.