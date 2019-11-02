Ônibus tomba em estrada no Sul do Estado

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. As primeiras informações são de que se trata de um ônibus de excursão que tombou numa descida, em um local conhecido como Curva da Morte. Havia 55 pessoas no coletivo. Dois adultos morreram no local e os corpos estão presos às ferragens - entre eles o motorista. As outras duas vítimas, uma criança de 2 anos e outra de 9 anos, morreram após dar entrada em um hospital da região.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, bateu em uma árvore e tombou. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que pelo menos 20 crianças estavam no veículo, além de adultos. O dono do empresa proprietária do ônibus que capotou, Hugo Alcântara, disse que o veículo estava com a manutenção em dia.
ATRAVESSADO NA PISTA
Segundo informações de testemunhas que passaram pelo local, o ônibus ficou atravessado no meio da rodovia, impedindo a passagem dos veículos nos dois sentidos. Posteriormente, ainda na tarde de sábado, a área foi liberada para trânsito. "Quando passamos tinha criança, idosos, famílias inteiras sendo retiradas pelas janelas do ônibus. Quem estava com escoriações era colocado em cima de caminhonetes e sendo levado para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim", contou uma mulher que passou pelo local.
Os primeiros motoristas a chegarem ao local tentaram ajudar os feridos até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O ônibus havia saído de Minas Gerais com destino à Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado.
Acidente grave no Sul do Estado
A Polícia Militar informou que na lista de passageiros da excursão havia 55 pessoas. Por enquanto, há confirmação de que três pessoas morreram. Todos os feridos foram socorridos e estão sendo encaminhados ao hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde o movimento é intenso e não é possível precisar o quadro de saúde de cada paciente.
O Corpo de Bombeiros informou que prefeituras do entorno do acidente ajudaram no socorro das vítimas.
A perícia da Polícia Civil ainda trabalha no local. O Corpo de bombeiros aguarda término do trabalho da PC para fazer retirada dos corpos das duas vítimas que morreram no local.