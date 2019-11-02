Ônibus tomba em estrada no Sul do Estado

Ônibus tombado em acidente no Sul Crédito: Internauta

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. As primeiras informações são de que se trata de um ônibus de excursão que tombou numa descida, em um local conhecido como Curva da Morte. Havia 55 pessoas no coletivo. Dois adultos morreram no local e os corpos estão presos às ferragens - entre eles o motorista. As outras duas vítimas, uma criança de 2 anos e outra de 9 anos, morreram após dar entrada em um hospital da região

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, bateu em uma árvore e tombou. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que pelo menos 20 crianças estavam no veículo, além de adultos. O dono do empresa proprietária do ônibus que capotou, Hugo Alcântara, disse que o veículo estava com a manutenção em dia

ATRAVESSADO NA PISTA

Segundo informações de testemunhas que passaram pelo local, o ônibus ficou atravessado no meio da rodovia, impedindo a passagem dos veículos nos dois sentidos. Posteriormente, ainda na tarde de sábado, a área foi liberada para trânsito. "Quando passamos tinha criança, idosos, famílias inteiras sendo retiradas pelas janelas do ônibus. Quem estava com escoriações era colocado em cima de caminhonetes e sendo levado para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim", contou uma mulher que passou pelo local.

Os primeiros motoristas a chegarem ao local tentaram ajudar os feridos até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O ônibus havia saído de Minas Gerais com destino à Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado.

Acidente grave no Sul do Estado

A Polícia Militar informou que na lista de passageiros da excursão havia 55 pessoas. Por enquanto, há confirmação de que três pessoas morreram. Todos os feridos foram socorridos e estão sendo encaminhados ao hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde o movimento é intenso e não é possível precisar o quadro de saúde de cada paciente.

O Corpo de Bombeiros informou que prefeituras do entorno do acidente ajudaram no socorro das vítimas.