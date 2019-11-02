Dono de ônibus que capotou no Sul do ES diz que manutenção estava em dia

Ônibus capotou em Soturno e deixou mortos e feridos Crédito: Internauta

O proprietário da empresa do ônibus que se envolveu em um grave acidente no Sul do Estado , Hugo Alcântara, informou que o veículo estava devidamente licenciado, inclusive para fazer viagens de excursão. O proprietário estava em Belo Horizonte (MG) quando soube do acidente. Ele está a caminho do Espírito Santo.

Segundo ele, a seguradora responsável foi acionada e vai até o hospital para dar assistência às vítimas.

O grave acidente com o ônibus da Alcântara Turismo foi registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O ônibus capotou e deixou quatro pessoas mortas - entre elas o motorista e duas crianças.

O ônibus foi vistoriado e está com a manutenção em dia. A empresa é licenciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para fazer excursões", disse.

A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e capotou. Os corpos dos dois adultos mortos ficaram presos nas ferragens, o do motorista e de uma mulher que não foi identificada no local.