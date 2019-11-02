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Quatro mortos

Dono de ônibus que capotou no Sul do ES diz que manutenção estava em dia

Acidente deixou quatro pessoas mortas, sendo duas crianças e dois adultos, além de feridos. Empresário de Belo Horizonte disse que seguradora vai prestar assistência às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 18:06

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 18:06

Ônibus capotou em Soturno e deixou mortos e feridos Crédito: Internauta
O proprietário da empresa do ônibus que se envolveu em um grave acidente no Sul do Estado, Hugo Alcântara, informou que o veículo estava devidamente licenciado, inclusive para fazer viagens de excursão. O proprietário estava em Belo Horizonte (MG) quando soube do acidente. Ele está a caminho do Espírito Santo.
Segundo ele, a seguradora responsável foi acionada e vai até o hospital para dar assistência às vítimas.
O grave acidente com o ônibus da Alcântara Turismo foi registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O ônibus capotou e deixou quatro pessoas mortas - entre elas o motorista e duas crianças. 

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O ônibus foi vistoriado e está com a manutenção em dia. A empresa é licenciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para fazer excursões", disse.
A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e capotou. Os corpos dos dois adultos mortos ficaram presos nas ferragens, o do motorista e de uma mulher que não foi identificada no local.
Segundo uma lista de passageiros que a Polícia Militar teve acesso, 55 pessoas estavam no ônibus. Duas morreram na hora do acidente, uma chegou morta ao hospital e a quarta vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 

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