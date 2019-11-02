Ônibus com turistas mineiros tomba no ES e deixa mortos e feridos

Chega a quatro o número de mortos no grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os turistas saíram de Belo Horizonte e tinham como destino a praia de Itaoca, em Itapemirim, litoral Sul do Estado.
As vítimas são duas crianças, de 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital. Também estão entre os mortos, dois adultos. As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Uma das vítimas é motorista do ônibus e a outra é uma mulher, eles ainda não tiveram a identidade confirmada.
Quinze crianças foram encaminhadas ao Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. Uma já chegou ao local sem vida, outra não resistiu aos ferimentos e também morreu. Treze crianças continuam internadas, sendo 12 na enfermaria e uma na UTI.
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que 32 passageiros adultos do veículo foram atendidos no hospital. Quatro precisaram passar por cirurgia e 28 estão estáveis em observação.
Ainda de acordo com a instituição, a capacidade do banco de sangue consegue atender os pacientes durante o fim de semana e pede a população para que possa fazer doações para repor o estoque a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira (4).
A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e capotou. Os corpos dos dois adultos mortos ficaram presos nas ferragens, o do motorista e de uma mulher que não foi identificada no local.
Segundo uma lista de passageiros que a Polícia Militar teve acesso, 55 pessoas estavam no ônibus. Duas morreram na hora do acidente, uma chegou morta ao hospital e a quarta vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.