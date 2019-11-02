Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente grave

Ônibus com turistas mineiros tomba no ES e deixa mortos e feridos

Há quatro mortes confirmadas, sendo duas crianças, de 2 e 9 anos de idade, e dois adultos - entre eles, o motorista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 17:37

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 17:37

Menina é retirada de ônibus acidentado na região de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / internauta
Chega a quatro o número de mortos no grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os turistas saíram de Belo Horizonte e tinham como destino a praia de Itaoca, em Itapemirim, litoral Sul do Estado. 
As vítimas são duas crianças, de 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital. Também estão entre os mortos, dois adultos. As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Uma das vítimas é motorista do ônibus e a outra é uma mulher, eles ainda não tiveram a identidade confirmada. 
Quinze crianças foram encaminhadas ao Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. Uma já chegou ao local sem vida, outra não resistiu aos ferimentos e também morreu.  Treze crianças continuam internadas, sendo 12 na enfermaria e uma na UTI.

Veja Também

Dono de ônibus que capotou no Sul do ES diz que manutenção estava em dia

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que 32 passageiros adultos do veículo foram atendidos no hospital. Quatro precisaram passar por cirurgia e 28 estão estáveis em observação.
Ainda de acordo com a instituição, a capacidade do banco de sangue consegue atender os pacientes durante o fim de semana e pede a população para que possa fazer doações para repor o estoque a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira (4).
A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e capotou. Os corpos dos dois adultos mortos ficaram presos nas ferragens, o do motorista e de uma mulher que não foi identificada no local.
Segundo uma lista de passageiros que a Polícia Militar teve acesso, 55 pessoas estavam no ônibus. Duas morreram na hora do acidente, uma chegou morta ao hospital e a quarta vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados