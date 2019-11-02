Ônibus com turistas mineiros tomba no ES e deixa mortos e feridos

Menina é retirada de ônibus acidentado na região de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / internauta

As vítimas são duas crianças, de 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital. Também estão entre os mortos, dois adultos. As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Uma das vítimas é motorista do ônibus e a outra é uma mulher, eles ainda não tiveram a identidade confirmada.

Quinze crianças foram encaminhadas ao Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. Uma já chegou ao local sem vida, outra não resistiu aos ferimentos e também morreu. Treze crianças continuam internadas, sendo 12 na enfermaria e uma na UTI.

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A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro informou que 32 passageiros adultos do veículo foram atendidos no hospital. Quatro precisaram passar por cirurgia e 28 estão estáveis em observação.

Ainda de acordo com a instituição, a capacidade do banco de sangue consegue atender os pacientes durante o fim de semana e pede a população para que possa fazer doações para repor o estoque a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira (4).

A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e capotou. Os corpos dos dois adultos mortos ficaram presos nas ferragens, o do motorista e de uma mulher que não foi identificada no local.