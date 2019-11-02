Acidente na BR 262 deixa três pessoas feridas em Venda Nova

Três pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (01) na BR 262 em, Região Serrana do Estado, em um acidente. As vítimas estavam em dois carros que bateram de frente no KM 110.

Duas vítimas com ferimentos leves na picape e outra em estado grave, desencarcerada do veículo de passeio pelos bombeiros foram socorridas. As feridas com menor gravidade foram encaminhadas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Já a vítima mais grave foi encaminhada pelo Samu para unidade da Grande Vitória.