Acidente na BR 262 deixa três pessoas feridas em Venda Nova

Três pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (01) na BR 262 em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, em um acidente. As vítimas estavam em dois carros que bateram de frente no KM 110.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio aconteceu por volta das 15h, próximo a entrada para o Caxixe.
Duas vítimas com ferimentos leves na picape e outra em estado grave, desencarcerada do veículo de passeio pelos bombeiros foram socorridas. As feridas com menor gravidade foram encaminhadas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Já a vítima mais grave foi encaminhada pelo Samu para unidade da Grande Vitória.
A Polícia Rodovia Federal foi ao local. A pista foi interditada nos dois sentidos durante o resgate que durou cerca de uma hora.