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Jacaraípe

Jovem morre e amigo fica ferido após acidente com moto na Serra

Hyago de Matos Braga, 22 anos, morreu após colidir contra um Siena prata na madrugada desta sexta-feira (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 13:44

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 13:44

Acidente entre carro e moto na Avenida Abdo Saad Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Abdo Saad com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, em Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (1º). De acordo com a polícia, Hyago de Matos Braga, 22 anos, pilotava uma Twister vermelha na Avenida Abdo Saad sentido Manguinhos. Um jovem de 22 anos estava na garupa da motocicleta.

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A colisão aconteceu quando um Siena prata tentava entrar na Rua Nossa Senhora de Lourdes, que dá acesso ao bairro São Francisco. Não há informação do que motivou o acidente. A polícia destacou que o Siena deveria dar preferência ao motociclista. Hyago não resistiu aos ferimentos e o amigo dele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) e liberado na manhã desta sexta-feira (1°).

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