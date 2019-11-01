Jovem morre e amigo fica ferido após acidente com moto na Serra

A colisão aconteceu quando um Siena prata tentava entrar na Rua Nossa Senhora de Lourdes, que dá acesso ao bairro São Francisco. Não há informação do que motivou o acidente. A polícia destacou que o Siena deveria dar preferência ao motociclista. Hyago não resistiu aos ferimentos e o amigo dele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) e liberado na manhã desta sexta-feira (1°).