Quase 30 motoristas multados por dia no ES por deixar de usar o cinto

"Já tem 22 anos a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e os números são elevados. Precisamos, na nossa família, divulgar a importância da vida humana. Estamos falando de vidas, de pessoas com toda uma vida pela frente", alertou o diretor técnico do Detran-ES, George Pereira Alves, em entrevista à TV Gazeta.

O diretor técnico do Detran afirma ainda que a ausência do cinto traz ainda mais riscos para quem está no banco de trás de um carro. "Quando você não usa o cinto de segurança, o risco de morte é de 50% na frente e até 75% atrás. Às vezes, a gente acha que o cinto é só para impedir que seja lançado para fora do carro, mas temos casos de vítimas que morrem dentro dos veículos", explica.