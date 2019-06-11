Mortes na BR 101: criança foi salva por cinto de segurança, diz PRF

Carro destruído após ser atingido por caminhão que transportava granito, na Serra, no início da madrugada desta terça-feira (11) Crédito: Iara Diniz

A única vítima que sobreviveu ao acidente que matou três pessoas da mesma família na BR 101 , Gabriel Martins Rodrigues, 11 anos, teria sido salva pelo cinto de segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava no banco da frente, ao lado do pai, no momento do acidente. Gabriel foi socorrido e está internado no Hospital Infantil.

A família seguia sentido Vitória quando o acidente aconteceu. Segundo o inspetor da PRF, Davi Magnago, o uso do cinto de segurança reduziu o impacto da batida para Gabriel.

"O impacto foi grande. Se ele estivesse sem cinto poderia ter sido arremessado do carro. Ele só conseguiu ser retirado com vida porque usava o cinto de segurança, senão teria morrido no local", declarou.

Gabriel estava no banco da frente ao lado do pai que dirigia o veículo. O irmão dele, Lucca Martins Rodrigues estava em uma cadeirinha, no banco de trás com a mãe. A polícia, porém, acredita que a mulher não usava o cinto de segurança.

"A forma como encontramos ela no carro nos leva a crer que ela estava sem cinto no momento da batida. Ela estava de cabeça para baixo e provavelmente foi jogada de um lado para o outro", declarou Magnago.

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