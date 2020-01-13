Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia do Sol

Ônibus incendiado: passageiros voltavam de retiro em Guarapari

Veículo estava com 45 pessoas; automóveis acompanhavam a volta e alertaram sobre o fogo. Prejuízo foi apenas material
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 21:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 21:48

Ônibus ficou completamente destruído após o incêndio Crédito: Internauta
O ônibus que pegou fogo em Guarapari na tarde deste domingo (12) estava transportando 45 pessoas que participaram de um retiro espiritual no distrito de Buenos Aires, realizado durante o final de semana. O destino delas era o bairro Alvorada, em Vila Velha, e os demais participantes acompanhavam o veículo em uma espécie de comboio pela Rodosol.
E justamente esses motoristas que estavam seguindo o ônibus é que viram o início do incêndio e buzinaram para o condutor do coletivo. Começou a sair uma fumaça da parte de trás, perto do pneu, e paramos para pedir socorro. Três pessoas que trabalham no pedágio tentaram nos ajudar com extintores, mas não foi o suficiente, contou Edson Carlos Custódio.
Com a filha e duas sobrinhas dentro do ônibus, a diarista Priscila Rodrigues da Costa Santos ficou sabendo do que estava acontecendo por telefone. Eu estava indo de carro porque tinha que resolver uma pendência no caminho. De repente, as meninas me ligaram chorando. Foi um desespero só, relembrou.
Claramente abalada e com a voz embargada, ela contou sobre o misto de angústia e alívio. A gente não imaginava a proporção do acontecimento, o tamanho do acidente. Só caiu a ficha depois. Deus estava conosco o tempo todo. Foi um livramento, uma alegria. Agora é descansar e se recuperar do susto, disse.

PERDA MATERIAL

Embora o acidente não tenha tido vítimas, vários passageiros perderam a bagagem que tinham levado, como é o caso da cabeleireira Débora Quintiliano Clarindo Custódio, que ficou sem o material de trabalho. O que sobrou da comida levada para o retiro também acabou completamente queimado.

DEMORA NO ATENDIMENTO

Tal prejuízo só aconteceu, de acordo com as pessoas envolvidas, devido à demora para a chegada da equipe da concessionária que administra a via. Fiquei lá o tempo todo e o socorro da Rodosol demorou uns 40 minutos para chegar. Aí tudo já tinha pegado fogo. Não tinha sobrado nada, disse Edson revoltado.

O OUTRO LADO

Acionada por A Gazeta, a Rosodol informou que a ocorrência teve início às 16h30 e imediatamente uma equipe isolou a área e deu apoio com extintores. Dez minutos depois, uma ambulância teria chegado ao local; e às 16h53, o carro-pipa. Os atendimentos realizados foram executados o mais rápido possível, em tempo menor que o estipulado em prazos contratuais, afirmou a nota.

Veja Também

Incêndio atinge área próxima a casas de Retiro do Congo, em Vila Velha

Após fim de incêndio, caminhada no Monte Aghá revela beleza do nascer do sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger
Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'
Imagem de destaque
Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados