Ônibus incendiado: passageiros voltavam de retiro em Guarapari

Ônibus ficou completamente destruído após o incêndio Crédito: Internauta

E justamente esses motoristas que estavam seguindo o ônibus é que viram o início do incêndio e buzinaram para o condutor do coletivo. Começou a sair uma fumaça da parte de trás, perto do pneu, e paramos para pedir socorro. Três pessoas que trabalham no pedágio tentaram nos ajudar com extintores, mas não foi o suficiente, contou Edson Carlos Custódio.

Com a filha e duas sobrinhas dentro do ônibus, a diarista Priscila Rodrigues da Costa Santos ficou sabendo do que estava acontecendo por telefone. Eu estava indo de carro porque tinha que resolver uma pendência no caminho. De repente, as meninas me ligaram chorando. Foi um desespero só, relembrou.

Claramente abalada e com a voz embargada, ela contou sobre o misto de angústia e alívio. A gente não imaginava a proporção do acontecimento, o tamanho do acidente. Só caiu a ficha depois. Deus estava conosco o tempo todo. Foi um livramento, uma alegria. Agora é descansar e se recuperar do susto, disse.

PERDA MATERIAL

Embora o acidente não tenha tido vítimas, vários passageiros perderam a bagagem que tinham levado, como é o caso da cabeleireira Débora Quintiliano Clarindo Custódio, que ficou sem o material de trabalho. O que sobrou da comida levada para o retiro também acabou completamente queimado.

DEMORA NO ATENDIMENTO

Tal prejuízo só aconteceu, de acordo com as pessoas envolvidas, devido à demora para a chegada da equipe da concessionária que administra a via. Fiquei lá o tempo todo e o socorro da Rodosol demorou uns 40 minutos para chegar. Aí tudo já tinha pegado fogo. Não tinha sobrado nada, disse Edson revoltado.

O OUTRO LADO