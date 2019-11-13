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Ônibus do Transcol continuam com atrasos devido aos alagamentos

Algumas linhas estão fazendo rotas alternativas para conseguirem trafegar pela Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 18:47

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 18:47

Chuva atinge a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A operação dos ônibus do sistema Transcol continua atrasada devido aos intensos pontos de alagamentos na Grande Vitória. Algumas linhas, inclusive, não estão operando e outras tiveram que fazer rotas alternativas para conseguirem circular pelos bairros. Confira abaixo a situação de cada município.

VITÓRIA

Na Capital, as avenidas Maruípe e Cezar Hilal estão alagadas. A circulação de coletivos ocorre nessas vias, mas sem previsão de horários.

VILA VELHA

Em Vila Velha, as linhas que operam na Avenida Darly Santos - que dá acesso a Novo México - e nos bairros Santos Dumont, Cobilândia, Jardim Marilândia, Cristóvão Colombo estão com rotas alternativas. 
Já no bairro Nova América, a linha 526 (Terminal de Campo Grande/ Terminal de Vila Velha) não está circulando por conta de quedas de árvores que atrapalham o trânsito. As linhas 658 (Terminal do Ibes/ Terminal de São Torquato via Aribiri-Paul), 624 (Terminal do Ibes/Terminal de São Torquato via Rio Marinho-Cobilândia), 626  (Terminal do Ibes/Terminal de São Torquato via Vale Encantado-Jardim Marilândia) estão atrasadas.

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As linhas 516 (Terminal de Jacaraípe/Terminal do Ibes), 525 (Terminal de Vila Velha/ Terminal de Itacibá) e 626 (Terminal do Ibes/Terminal de São Torquato via Vale Encantado-Jardim Marilândia), que normalmente trafegam por Cobi, estão passando por Alvorada. As linhas 590 (Bandeirantes/Terminal do Ibes), 592 (Terminal do Ibes/ Alzira Ramos), 586 (Vista Linda/Terminal do Ibes) e 580 (Padre Gabriel/Terminal do Ibes) estão realizando itinerário via Vale Encantado.

CARIACICA

No município de Cariacica, a linha 587 (Porto de Santana/Terminal de Carapina) está fazendo retorno pelo bairro Nova Canaã. Os ônibus que atendem Sertão Velho, estão circulando somente até a farinheira. As linhas 727 (Bubu/ Terminal de Campo Grande), 783 (Nova Rosa da Penha/Itacibá) e 784 (Vila Merlo/ Terminal de Jardim América) estão passando pela Ceasa devido aos alagamentos em Vila Capixaba.
Já as linhas 746 (Aparecida/Terminal de São Torquato) e 769 (Aparecida/ Terminal de Itacibá) estão desviando itinerário por Vila Oasis, pois a rua da feira está completamente alagada e foi interditada. As linhas 743 (Flexal II/ São Torquato) e 759 (Flexal II/ Hospital São Lucas) estão passando por Vila Prudêncio e Itacibá.
A Avenida Amália Siqueira não tem condições de tráfego. Portanto, a circulação da linha 587 (Porto de Santana/ Terminal de Carapina) está indo somente até rotatória de Flexal. Já a linha 766 (Vila Cajueiro/ Terminal de Campo Grande) vai até a usina de asfalto. A Linha 505 (Terminal de Laranjeiras/ Terminal de Itacibá) está operando com atrasos. As linhas 706 (Terminal de Itacibá/ Rio Branco) e 705 (Nova Brasília/ Terminal de Itacibá) estão desviando pelo estádio Kléber Andrade. A linha 707 (Nova Canaã/ Terminal de Itacibá) está passando pela rua da estação, pois a Avenida Canaã está interditada. Por fim, a linha 799 (Terminal de Itacibá/ Oriente) não está em circulação.

VIANA

Em Viana, as pistas laterais da BR 101 estão bloqueadas. As linhas que circulam pela cidade estão operando sem previsão de horários.

SERRA

Na Serra, a BR 101 também apresenta pontos de interdição. As linhas estão circulando pelo município com atrasos.

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