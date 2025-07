Ensino superior

Governo do ES pode ceder hospital em São Mateus para curso de Medicina da Ufes

A possibilidade de repasse do Hospital Roberto Silvares foi confirmada por Casagrande, nesta terça-feira (22), durante solenidade em Brasília para instalação do novo curso no Norte do Estado

Publicado em 22 de julho de 2025 às 19:17

Hospital Roberto Arnizaut Silvares pode virar hospital-escola Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O governo do Espírito Santo pode repassar as instalações do atual Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) para a implantação de um hospital-escola em São Mateus, no Norte do Estado. >

A possibilidade de repasse da estrutura em que atualmente funciona o HRAS foi confirmada pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (22), durante a solenidade de autorização para a instalação do curso de Medicina no campus de São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O evento, em Brasília, teve a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros de Estado e do reitor da Ufes, Eustáquio de Castro.>

Casagrande durante cerimônia de implantação do curso de Medicina com Lula e o ministro Alexandre Padilha, da Saúde Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

Conforme informações repassadas à reportagem pelo governo do Estado, a possibilidade de o hospital estadual ser cedido para a Ufes teria surgido após pedido da própria universidade. Ainda de acordo com o Executivo estadual, uma das condições para o repasse da unidade é a garantia de que a medida não afetará o atendimento médico aos moradores da região.>

"Nós temos um hospital público em São Mateus. Se o Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceune) quiser assumir esse hospital para ser um hospital universitário, o governo do Estado pode repassar esse hospital. Nós estamos construindo outro hospital, um complexar hospitalar lá em São Mateus. (…) Dar outra utilidade para esse hospital atual, que pode complementar para ser um hospital-escola", disse Casagrande durante sua fala no evento, direcionada ao presidente Lula e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha.>

A nova unidade hospitalar a que o mandatário se refere em sua fala é o Novo Hospital de São Mateus, que faz parte do Complexo de Saúde do Norte. O empreendimento tem finalização prevista para 2026 e espera atender quase 700 mil pessoas na região. >

Novo curso de Medicina com 60 vagas

Com a assinatura da portaria nesta terça-feira (22), o próximo passo é a realização de concurso para a contratação de servidores técnicos e docentes para o campus de São Mateus. Segundo a Ufes, a expectativa é de que sejam abertas 30 vagas para técnicos e 60 para professores >

Como noticiado por A Gazeta em julho, na data da visita do presidente Lula ao Estado, o curso de Medicina em São Mateus deve contar com 60 alunos por ano.>

No campus mateense, segundo a instituição de ensino, um novo prédio já começou a ser construído, como parte de um pacote de investimento de R$ 30 milhões. Os recursos ainda contemplam a compra de equipamentos para as aulas. >

Apesar de a conclusão das obras do prédio que vai receber as aulas estar projetada para o final de 2026, ainda segundo a Ufes, com a publicação da portaria, o curso pode começar no início do próximo ano na estrutura já existente da universidade para depois ser transferido ao novo espaço.>

